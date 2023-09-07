***TARKM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması









***TARKM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması )İlgili Şirketler [TARKM]İlgili Fonlar []TürkçePayların İşlem Görmeye BaşlamasıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiBorsa Karar Tarihi07/09/2023Payları İşlem Görecek Şirket'in UnvanıTarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş.İşlem Görecek Payların Nominal Tutarı (TL)5.000.000Baz Fiyat (TL)107,5İşlem Göreceği PazarYıldız PazarUygulanacak Maksimum Emir Değeri (TL)1.000.000İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih12/09/2023Halka Arz YöntemiBorsada (On the Exchange)Halka Arz Tarihi05-06/09/2023AçıklamalarTarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (Şirket) sermayesini temsil eden 21 milyon TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen 5 milyon TL nominal değerli Şirket payları 12/09/2023 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 107,5 TL/pay baz fiyat, "TARKM.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 1.000.000 TL olarak belirlenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1192776BIST