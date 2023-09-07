***TARKM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması
07.09.2023 18:10
***TARKM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [TARKM]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Payların İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
07/09/2023
Payları İşlem Görecek Şirket'in Unvanı
Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş.
İşlem Görecek Payların Nominal Tutarı (TL)
5.000.000
Baz Fiyat (TL)
107,5
İşlem Göreceği Pazar
Yıldız Pazar
Uygulanacak Maksimum Emir Değeri (TL)
1.000.000
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
12/09/2023
Halka Arz Yöntemi
Borsada (On the Exchange)
Halka Arz Tarihi
05-06/09/2023
Açıklamalar
Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (Şirket) sermayesini temsil eden 21 milyon TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen 5 milyon TL nominal değerli Şirket payları 12/09/2023 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 107,5 TL/pay baz fiyat, "TARKM.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 1.000.000 TL olarak belirlenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1192776
BIST
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18:058.338
En Düşük
|Değişim
|: 1,91%
|| 156,00
|Açılış
|: 8.218
|
|Önceki Kapanış
|: 8.182
|
8.218
En Yüksek
8.358
18:0526,8335
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0175
|Açılış
|: 26,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 26,8250
|
27,2329
En Düşük
26,7332
18:0528,7670
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0015
|Açılış
|: 28,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7500
|
29,0760
En Düşük
28,6883
18:051.655,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 2,99
|Açılış
|: 1.655,15
|
|Önceki Kapanış
|: 1.652,16
|
1.679,32
En Düşük
1.648,15
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ULAS
|22,44
|29.074.036
|% 10,00
|
|YONGA
|54,45
|3.753.892
|% 10,00
|
|KSTUR
|594,00
|1.172.556
|% 10,00
|
|AVTUR
|8,14
|20.369.521
|% 10,00
|
|MAGEN
|57,20
|111.750.804
|% 10,00
|
|OFSYM
|101,70
|98.034.224
|% -10,00
|
|TATEN
|76,50
|435.466.394
|% -10,00
|
|IZENR
|59,00
|370.919.077
|% -9,99
|
|ENERY
|206,50
|775.804.981
|% -9,98
|
|BYDNR
|59,10
|3.823.986.993
|% -9,98
|
|EREGL
|48,30
|9.734.324.570
|% 3,96
|
|ISCTR
|24,56
|7.814.369.174
|% 0,00
|
|EKGYO
|9,60
|7.017.972.410
|% 3,90
|
|ASELS
|42,00
|6.138.618.600
|% 1,99
|
|THYAO
|244,60
|6.135.928.315
|% -0,16
|
|EKGYO
|9,60
|7.017.972.410
|% 3,90
|
|ISCTR
|24,56
|7.814.369.174
|% 0,00
|
|YKBNK
|17,24
|5.105.214.173
|% 2,07
|
|PETKM
|21,38
|5.211.538.359
|% 4,70
|
|ZOREN
|4,86
|1.136.065.169
|% 0,62
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,8214
|26,8285
|% 0,05
|
|Euro
|28,7360
|28,7656
|% -0,01
|
|Sterlin
|33,3875
|33,5549
|% -0,13
|
|Frank
|29,9450
|30,1254
|% -0,08
|
|Riyal
|7,1305
|7,1662
|% 0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.918
|1.919
|2,02
|
|Altın Gr.
|1.655
|1.655
|2,91
|
|Cumhuriyet
|11.238
|11.408
|-15,00
|
|Tam
|10.988
|11.095
|-16,00
|
|Yarım
|5.511
|5.569
|-8,00
|
|Çeyrek
|2.747
|2.784
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|22,93
|22,97
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|19,80
|19,82
|-0,17
|
|B. Petrol
|90,03
|90,03
|-0,57
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:57POLHO
Yüzde 9.39 oranında artışla 17.83 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 198, 078 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 8, 318 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 67 üstünde . İşlem hacmi 132, 976.00 milyon TL de
-
17:54OZRDN
Yüzde 4.67 oranında artışla 31.82 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 210, 068 adet işlem
-
17:53NETAS
Yüzde 7.71 oranında artışla 57.95 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 865, 922 adet işlem
-
17:51
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler BIMAS, EKGYO, EREGL