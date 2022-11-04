***TARKM* *KLVKS*** KALKINMA YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.11.2022 16:37
***TARKM******KLVKS*** KALKINMA YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 04.11.2022 tarihli Yönetim Kurulu Kararı uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") tarafından yayınlanmış olan III.61.1 Kira Sertifikaları Tebliği çerçevesinde, Tarkim Bitki Koruma San. Ve Tic. A.Ş.'nin fon kullanıcısı/kaynak kuruluş olarak yer alacağı, ihraç belgesinin onaylanmasının kararlaştırıldığı SPK karar tarihinden itibaren bir yıl içinde, farklı tür ve vadelerde, bir veya birden fazla defada yurt içinde halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satış yoluyla, 150.000.000-TL (YüzElliMilyonTürkLirası) tutara kadar satılmak üzere kira sertifikaları ihraç edilmesine ve buna ilişkin olarak SPK ve diğer ilgili makamlara başvurularak gerekli izinlerin alınmasına oybirliği ile karar verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076810
BIST
16:294.218
En Yüksek
|Değişim
|: 2,75%
|| 113,03
|Açılış
|: 4.131
|
|Önceki Kapanış
|: 4.105
|
4.222
En Düşük
4.131
16:2918,6229
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0082
|Açılış
|: 18,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7000
|
18,6761
En Düşük
18,5892
16:2918,3573
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 0,1796
|Açılış
|: 18,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2200
|
18,4111
En Düşük
18,1324
16:29996,93
En Yüksek
|Değişim
|: 2,21%
|| 21,52
|Açılış
|: 996,93
|
|Önceki Kapanış
|: 975,41
|
998,27
En Düşük
974,23
BIST En Aktif Hisseler16:27
|ISDMR
|27,96
|345.050.943
|% 9,99
|
|MIATK
|83,15
|58.296.268
|% 9,99
|
|EREGL
|33,30
|6.352.329.436
|% 9,97
|
|DAGHL
|35,30
|4.517.729
|% 9,97
|
|DESA
|35,54
|6.745.954
|% 9,96
|
|ISKUR
|882.001,00
|1.764.002
|% -10,00
|
|VKING
|11,91
|2.888.782
|% -9,98
|
|KIMMR
|10,18
|93.679.572
|% -9,83
|
|NETAS
|31,98
|148.748.254
|% -8,58
|
|ORMA
|60,10
|692.651
|% -7,25
|
|THYAO
|106,00
|9.224.709.849
|% 4,13
|
|EREGL
|33,30
|6.352.329.436
|% 9,97
|
|KRDMD
|13,12
|4.666.845.809
|% 8,34
|
|TUPRS
|428,20
|3.725.623.599
|% 5,08
|
|ASELS
|35,14
|2.808.522.380
|% 1,86
|
|KRDMD
|13,12
|4.666.845.809
|% 8,34
|
|EKGYO
|4,61
|1.562.525.276
|% 1,77
|
|ISCTR
|8,93
|2.059.772.979
|% 2,64
|
|YKBNK
|9,24
|2.050.125.183
|% 5,48
|
|EREGL
|33,30
|6.352.329.436
|% 9,97
|
|16:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6130
|18,6248
|% 0,05
|
|Euro
|18,3627
|18,3721
|% 1,07
|
|Sterlin
|20,9514
|21,0565
|% 1,18
|
|Frank
|18,5410
|18,6527
|% 1,36
|
|Riyal
|4,9419
|4,9667
|% 0,09
|
|16:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.665
|1.665
|35,62
|
|Altın Gr.
|997
|997
|21,63
|
|Cumhuriyet
|6.626
|6.726
|109,00
|
|Tam
|6.669
|6.724
|90,00
|
|Yarım
|3.249
|3.289
|45,00
|
|Çeyrek
|1.630
|1.645
|24,00
|
|Gümüş.Ons
|20,37
|20,40
|0,91
|
|Gümüş Gr.
|12,21
|12,23
|0,57
|
|B. Petrol
|98,44
|98,44
|3,77
|
Seans Raporu
16:27
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-
16:42KAREL
Yüzde 7.20 oranında artışla 25.00 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 489, 220 adet işlem
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16:40BERA
Yüzde 6.00 oranında artışla 27.56 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 690, 442 adet işlem
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16:39XU100
Endeks 4, 215 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 66 üstünde . İşlem hacmi 73, 258.00 milyon TL de
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16:39HKTM
Yüzde 6.83 oranında artışla 86.85 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 036, 539 adet işlem
-
16:38KRDMA
Yüzde 6.86 oranında artışla 10.43 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 063, 624 adet işlem