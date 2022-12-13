***TARKM* *KLVKS*** KALKINMA YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.12.2022 16:13
***TARKM******KLVKS*** KALKINMA YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [TARKM]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.11.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 04.11.2022 tarihli Özel Durum Açıklamamız İlgide kayıtlı Özel Durum Açıklamamıza istinaden Şirketimiz tarafından yurt içinde halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle ihraç edilecek, 150.000.000 TL (YüzElliMilyonTürkLirası) ihraç tavanı kapsamında, fon kullanıcısı/kaynak kuruluş olduğu kira sertifikası ihraç tavanına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na 13.12.2022 tarihinde başvuru yapılmıştır. Tarkim Bitki Koruma San. Ve Tic. A.Ş.'nin
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1086881
BIST
16:135.250
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 57,00
|Açılış
|: 5.213
|
|Önceki Kapanış
|: 5.193
|
5.266
En Düşük
5.180
16:1318,6494
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0125
|Açılış
|: 18,7030
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7050
|
18,6782
En Düşük
18,5591
16:1319,6976
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0620
|Açılış
|: 19,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 19,7700
|
19,7082
En Düşük
19,5690
16:131.071,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 5,38
|Açılış
|: 1.071,92
|
|Önceki Kapanış
|: 1.066,54
|
1.073,48
En Düşük
1.063,60
BIST En Aktif Hisseler16:13
|KRSTL
|9,46
|113.194.894
|% 10,00
|
|PKART
|31,90
|13.642.894
|% 10,00
|
|PRKME
|25,32
|74.010.888
|% 9,99
|
|BIZIM
|33,04
|137.367.234
|% 9,99
|
|UZERB
|175,00
|1.232.875
|% 9,99
|
|EMNIS
|56,00
|1.563.746
|% -9,68
|
|HKTM
|83,50
|44.230.019
|% -5,65
|
|EPLAS
|27,96
|34.259.893
|% -5,54
|
|COSMO
|87,00
|3.701.009
|% -5,13
|
|KERVN
|1,11
|2.293.764
|% -5,13
|
|KRDMD
|18,30
|8.460.520.566
|% 6,95
|
|ASELS
|59,55
|6.485.192.914
|% 1,19
|
|THYAO
|144,50
|5.639.630.566
|% -0,34
|
|EREGL
|42,28
|5.358.169.697
|% 1,93
|
|KOZAA
|57,85
|3.887.148.050
|% 1,85
|
|KRDMD
|18,30
|8.460.520.566
|% 6,95
|
|EKGYO
|7,95
|3.545.578.391
|% 0,89
|
|SKBNK
|2,77
|782.258.575
|% -1,07
|
|TSKB
|4,24
|1.027.056.958
|% 1,19
|
|VAKBN
|10,59
|2.394.791.576
|% 0,38
|
|16:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6451
|18,6494
|% 0,07
|
|Euro
|19,6920
|19,6976
|% 0,32
|
|Sterlin
|22,8580
|22,9727
|% 0,27
|
|Frank
|19,8419
|19,9614
|% 0,10
|
|Riyal
|4,9466
|4,9714
|% 0,16
|
|16:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.788
|1.788
|7,39
|
|Altın Gr.
|1.072
|1.073
|6,09
|
|Cumhuriyet
|7.185
|7.293
|0,00
|
|Tam
|7.229
|7.275
|32,00
|
|Yarım
|3.500
|3.557
|16,00
|
|Çeyrek
|1.756
|1.778
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|23,36
|23,39
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|14,01
|14,03
|0,06
|
|B. Petrol
|78,62
|78,62
|0,63
|
Seans Raporu
16:13
daha fazla
-
16:28ITTFH
Yüzde 4.31 oranında artışla 3.87 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 120, 285 adet işlem
-
16:27XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 55, 45 artarak (% 0.99 ) 5, 638
-
16:27XU100
Endeks 5, 248 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 06 üstünde . İşlem hacmi 104, 717.00 milyon TL de
-
16:27KZBGY
Yüzde 6.53 oranında artışla 25.12 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 907, 248 adet işlem
-
16:26KUYAS
Yüzde 9.33 oranında artışla 25.30 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 829, 936 adet işlem