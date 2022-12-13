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***TARKM* *KLVKS*** KALKINMA YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

13.12.2022 16:13
***TARKM* *KLVKS*** KALKINMA YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***TARKM******KLVKS*** KALKINMA YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler [TARKM]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.11.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

İlgi: 04.11.2022 tarihli Özel Durum Açıklamamız İlgide kayıtlı Özel Durum Açıklamamıza istinaden Şirketimiz tarafından yurt içinde halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle ihraç edilecek, 150.000.000 TL (YüzElliMilyonTürkLirası) ihraç tavanı kapsamında,  fon kullanıcısı/kaynak kuruluş olduğu kira sertifikası ihraç tavanına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na 13.12.2022 tarihinde başvuru yapılmıştır. Tarkim Bitki Koruma San. Ve Tic. A.Ş.'nin
Kamuoyunun bilgisine sunarız.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1086881


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Tam 7.229 7.275 32,00  
Yarım 3.500 3.557 16,00  
Çeyrek 1.756 1.778 8,00  
Gümüş.Ons 23,36 23,39 0,06  
Gümüş Gr. 14,01 14,03 0,06  
B. Petrol 78,62 78,62 0,63  
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