***TARKM* *KLVKS*** KALKINMA YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TARKM******KLVKS*** KALKINMA YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [TARKM]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi04.11.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİlgi: 04.11.2022 tarihli Özel Durum Açıklamamız İlgide kayıtlı Özel Durum Açıklamamıza istinaden Şirketimiz tarafından yurt içinde halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle ihraç edilecek, 150.000.000 TL (YüzElliMilyonTürkLirası) ihraç tavanı kapsamında, fon kullanıcısı/kaynak kuruluş olduğu kira sertifikası ihraç tavanına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na 13.12.2022 tarihinde başvuru yapılmıştır. Tarkim Bitki Koruma San. Ve Tic. A.Ş.'ninKamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1086881BIST