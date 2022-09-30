***TARKM*** TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bilgilendirme Politikası









***TARKM*** TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bilgilendirme Politikası )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBilgilendirme PolitikasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarTarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait 2022 Yılı Ara Dönem Bağımsız Denetim Raporu bilgilerinize sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066412BIST