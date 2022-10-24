***TARKM*** TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***TARKM*** TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Kullanım Hakkı Varlıkları Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler16.000.000 -477.033 29.543.841 6.726.536 51.793.344 0 51.793.344Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0 0Diğer Düzeltmeler0 0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar0 0 0Transferler6.726.536 -6.726.536 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0Dönem Karı (Zararı)6.622.649 6.622.649 0 6.622.649Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)540.582 540.582 0 540.582Sermaye Arttırımı0 0 0Sermaye Azaltımı0 0 0Sermaye Avansı0 0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0 0Kar Payları0 0 0Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)36.270.377 6.622.649 58.956.575 0 58.956.575Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0 0Diğer Düzeltmeler0 0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar0 0 0Transferler2.108.645 4.514.004 -6.622.649 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0Dönem Karı (Zararı)27.123.687 27.123.687 0 27.123.687Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)14.608.439 -763.449 13.844.990 0 13.844.990Sermaye Arttırımı0 0 0Sermaye Azaltımı0 0 0Sermaye Avansı0 0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0 0Kar Payları0 0 0Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler16.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.608.439 0 0 -699.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.108.645 0 0 0 40.784.381 27.123.687 0 99.925.252 0 99.925.252Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-118.591.548 -80.800.701Dönem Karı (Zararı)27.123.687 6.622.649Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)27.123.687 6.622.649Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler28.565.247 6.408.304Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler3.442.401 2.534.476Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler284.765 1.259.674Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler396.665 1.393.877Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-111.900 -134.203Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler25.105.622 2.555.830Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler25.105.622 2.555.830Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler300.188 270.003Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler-567.729 -211.679İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-149.636.469 -89.810.667Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler3.460.176 -1.899.727Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler15.482.080 -34.233.156Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-197.989.547 -14.008.803Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-46.660.052 -18.125.739Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler33.325.706 -6.325.777Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)84.534 12.033Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6.073.559 -20.823.693Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)36.587.075 5.594.195Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-93.947.535 -76.779.714Ödenen Faiz-24.608.641 -6.972.031Vergi İadeleri (Ödemeleri)-1.032.738 -10.957Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)997.366 2.962.001YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-6.815.551 -75.827Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri5.023Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri5.023Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-6.820.574 -2.322.427Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-6.207.337 -1.222.223Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-613.237 -1.100.204Alınan Faiz2.246.600FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI141.377.759 84.381.294Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri171.316.644 182.961.492Kredilerden Nakit Girişleri171.316.644 182.961.492Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-28.571.805 -98.243.247Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-28.571.805 -98.243.247Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.367.080 -336.951YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)15.970.660 3.504.766NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)15.970.660 3.504.766DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3.618.960 114.194DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ19.589.620 3.618.960Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri19.589.620 3.618.960Ticari Alacaklar23.339.518 26.231.965İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar13.088.203 24.644.548İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10.251.315 1.587.417Diğer Alacaklar1.869.888 37.513.947İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar32.000.000İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.869.888 5.513.947Stoklar275.515.184 77.525.637Peşin Ödenmiş Giderler66.522.808 19.862.756İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler66.522.808 19.862.756Diğer Dönen Varlıklar294.066 123.308İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar294.066 123.308ARA TOPLAM387.131.084 164.876.573TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR387.131.084 164.876.573DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar27.781.638 8.182.088Arazi ve Arsalar3.403.400 200.240Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri31.826 36.056Binalar4.741.600 3.067.392Tesis, Makine ve Cihazlar16.194.000 3.525.477Taşıtlar241.236 348.452Mobilya ve Demirbaşlar2.362.384 826.292Özel Maliyetler569.336Diğer Maddi Duran Varlıklar237.856 178.179Kullanım Hakkı Varlıkları2.870.767 1.183.637Maddi Olmayan Duran Varlıklar2.427.419 2.080.401Diğer Haklar2.427.419 2.080.401Ertelenmiş Vergi Varlığı243.989Diğer Duran Varlıklar32.222.975 12.231.754İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar32.222.975 12.231.754TOPLAM DURAN VARLIKLAR65.302.799 23.921.869TOPLAM VARLIKLAR452.433.883 188.798.442KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar168.222.626 91.678.104İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar1.028.621 503.111Kiralama İşlemlerinden Borçlar1.028.621 503.111İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar167.194.005 91.174.993Banka Kredileri167.194.005 91.174.993Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları85.443.206 8.224.347İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları85.443.206 8.224.347Banka Kredileri85.443.206 8.224.347Diğer Finansal Yükümlülükler3.529.209Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler3.529.209Ticari Borçlar39.279.796 5.954.090İlişkili Taraflara Ticari Borçlar994.525 722.008İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar38.285.271 5.232.082Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar251.204 166.670Diğer Borçlar425.956 3.993İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar425.956 3.993Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)42.366.952 5.779.879İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)37.149.841 714.966İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)5.217.111 5.064.913Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü1.032.738Kısa Vadeli Karşılıklar859.587 736.314Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar822.331 587.157Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar37.256 149.157Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler5.791.534 139.938İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler5.791.534 139.938ARA TOPLAM342.640.861 117.245.282TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER342.640.861 117.245.282UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar4.774.965 11.583.546İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar2.043.459 738.741Kiralama İşlemlerinden Borçlar2.043.459 738.741İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar2.731.506 10.844.805Banka Kredileri2.731.506 10.844.805Uzun Vadeli Karşılıklar1.575.358 1.013.039Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar1.575.358 1.013.039Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü3.517.447TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER9.867.770 12.596.585TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER352.508.631 129.841.867ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar99.925.252 58.956.575Ödenmiş Sermaye16.000.000 16.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)13.908.539 63.549Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)13.908.539 63.549Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)14.608.439Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-699.900 63.549Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler2.108.645Yasal Yedekler2.108.645Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları40.784.381 36.270.377Net Dönem Karı veya Zararı27.123.687 6.622.649TOPLAM ÖZKAYNAKLAR99.925.252 58.956.575TOPLAM KAYNAKLAR452.433.883 188.798.442Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat251.901.471 124.167.310Satışların Maliyeti-177.115.084 -98.160.602TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)74.786.387 26.006.708BRÜT KAR (ZARAR)74.786.387 26.006.708Genel Yönetim Giderleri-10.592.958 -8.710.492Pazarlama Giderleri-6.363.878 -5.502.647Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler4.236.476 4.337.441Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-4.043.964 -2.072.751ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)58.022.063 14.058.259FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)58.022.063 14.058.259Finansman Gelirleri1.551.737 2.246.600Finansman Giderleri-25.607.806 -9.412.207SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)33.965.994 6.892.652Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-6.842.307 -270.003Dönem Vergi (Gideri) Geliri-6.542.119 -1.043.695Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-300.188 773.692SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)27.123.687 6.622.649DÖNEM KARI (ZARARI)27.123.687 6.622.649Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları27.123.687 6.622.649Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar13.844.990 540.582Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)18.260.548Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-954.311 675.728Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-3.461.247 -135.146Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi-3.652.109Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi190.862 -135.146Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)13.844.990 540.582TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)40.968.677 7.163.231Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları40.968.677 7.163.231http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073673BIST