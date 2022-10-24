***TARKM*** TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
24.10.2022 18:14
***TARKM*** TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Kullanım Hakkı Varlıkları Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
16.000.000 -477.033 29.543.841 6.726.536 51.793.344 0 51.793.344
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0 0
Transferler
6.726.536 -6.726.536 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0
Dönem Karı (Zararı)
6.622.649 6.622.649 0 6.622.649
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
540.582 540.582 0 540.582
Sermaye Arttırımı
0 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0 0
Sermaye Avansı
0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0 0
Kar Payları
0 0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
36.270.377 6.622.649 58.956.575 0 58.956.575
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0 0
Transferler
2.108.645 4.514.004 -6.622.649 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0
Dönem Karı (Zararı)
27.123.687 27.123.687 0 27.123.687
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
14.608.439 -763.449 13.844.990 0 13.844.990
Sermaye Arttırımı
0 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0 0
Sermaye Avansı
0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0 0
Kar Payları
0 0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
16.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.608.439 0 0 -699.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.108.645 0 0 0 40.784.381 27.123.687 0 99.925.252 0 99.925.252
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-118.591.548 -80.800.701
Dönem Karı (Zararı)
27.123.687 6.622.649
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
27.123.687 6.622.649
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
28.565.247 6.408.304
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
3.442.401 2.534.476
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
284.765 1.259.674
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
396.665 1.393.877
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-111.900 -134.203
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
25.105.622 2.555.830
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
25.105.622 2.555.830
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
300.188 270.003
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-567.729 -211.679
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-149.636.469 -89.810.667
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
3.460.176 -1.899.727
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
15.482.080 -34.233.156
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-197.989.547 -14.008.803
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-46.660.052 -18.125.739
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
33.325.706 -6.325.777
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
84.534 12.033
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6.073.559 -20.823.693
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
36.587.075 5.594.195
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-93.947.535 -76.779.714
Ödenen Faiz
-24.608.641 -6.972.031
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.032.738 -10.957
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
997.366 2.962.001
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-6.815.551 -75.827
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.023
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.023
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-6.820.574 -2.322.427
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-6.207.337 -1.222.223
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-613.237 -1.100.204
Alınan Faiz
2.246.600
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
141.377.759 84.381.294
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
171.316.644 182.961.492
Kredilerden Nakit Girişleri
171.316.644 182.961.492
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-28.571.805 -98.243.247
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-28.571.805 -98.243.247
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.367.080 -336.951
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
15.970.660 3.504.766
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
15.970.660 3.504.766
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.618.960 114.194
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
19.589.620 3.618.960
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
19.589.620 3.618.960
Ticari Alacaklar
23.339.518 26.231.965
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
13.088.203 24.644.548
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10.251.315 1.587.417
Diğer Alacaklar
1.869.888 37.513.947
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
32.000.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.869.888 5.513.947
Stoklar
275.515.184 77.525.637
Peşin Ödenmiş Giderler
66.522.808 19.862.756
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
66.522.808 19.862.756
Diğer Dönen Varlıklar
294.066 123.308
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
294.066 123.308
ARA TOPLAM
387.131.084 164.876.573
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
387.131.084 164.876.573
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar
27.781.638 8.182.088
Arazi ve Arsalar
3.403.400 200.240
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
31.826 36.056
Binalar
4.741.600 3.067.392
Tesis, Makine ve Cihazlar
16.194.000 3.525.477
Taşıtlar
241.236 348.452
Mobilya ve Demirbaşlar
2.362.384 826.292
Özel Maliyetler
569.336
Diğer Maddi Duran Varlıklar
237.856 178.179
Kullanım Hakkı Varlıkları
2.870.767 1.183.637
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
2.427.419 2.080.401
Diğer Haklar
2.427.419 2.080.401
Ertelenmiş Vergi Varlığı
243.989
Diğer Duran Varlıklar
32.222.975 12.231.754
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
32.222.975 12.231.754
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
65.302.799 23.921.869
TOPLAM VARLIKLAR
452.433.883 188.798.442
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
168.222.626 91.678.104
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.028.621 503.111
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.028.621 503.111
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
167.194.005 91.174.993
Banka Kredileri
167.194.005 91.174.993
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
85.443.206 8.224.347
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
85.443.206 8.224.347
Banka Kredileri
85.443.206 8.224.347
Diğer Finansal Yükümlülükler
3.529.209
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
3.529.209
Ticari Borçlar
39.279.796 5.954.090
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
994.525 722.008
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
38.285.271 5.232.082
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
251.204 166.670
Diğer Borçlar
425.956 3.993
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
425.956 3.993
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
42.366.952 5.779.879
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
37.149.841 714.966
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
5.217.111 5.064.913
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
1.032.738
Kısa Vadeli Karşılıklar
859.587 736.314
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
822.331 587.157
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
37.256 149.157
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
5.791.534 139.938
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
5.791.534 139.938
ARA TOPLAM
342.640.861 117.245.282
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
342.640.861 117.245.282
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
4.774.965 11.583.546
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.043.459 738.741
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
2.043.459 738.741
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.731.506 10.844.805
Banka Kredileri
2.731.506 10.844.805
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.575.358 1.013.039
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
1.575.358 1.013.039
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
3.517.447
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
9.867.770 12.596.585
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
352.508.631 129.841.867
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
99.925.252 58.956.575
Ödenmiş Sermaye
16.000.000 16.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
13.908.539 63.549
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13.908.539 63.549
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
14.608.439
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-699.900 63.549
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
2.108.645
Yasal Yedekler
2.108.645
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
40.784.381 36.270.377
Net Dönem Karı veya Zararı
27.123.687 6.622.649
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
99.925.252 58.956.575
TOPLAM KAYNAKLAR
452.433.883 188.798.442
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
251.901.471 124.167.310
Satışların Maliyeti
-177.115.084 -98.160.602
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
74.786.387 26.006.708
BRÜT KAR (ZARAR)
74.786.387 26.006.708
Genel Yönetim Giderleri
-10.592.958 -8.710.492
Pazarlama Giderleri
-6.363.878 -5.502.647
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
4.236.476 4.337.441
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-4.043.964 -2.072.751
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
58.022.063 14.058.259
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
58.022.063 14.058.259
Finansman Gelirleri
1.551.737 2.246.600
Finansman Giderleri
-25.607.806 -9.412.207
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
33.965.994 6.892.652
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-6.842.307 -270.003
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-6.542.119 -1.043.695
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-300.188 773.692
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
27.123.687 6.622.649
DÖNEM KARI (ZARARI)
27.123.687 6.622.649
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
27.123.687 6.622.649
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
13.844.990 540.582
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
18.260.548
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-954.311 675.728
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-3.461.247 -135.146
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
-3.652.109
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
190.862 -135.146
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
13.844.990 540.582
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
40.968.677 7.163.231
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
40.968.677 7.163.231
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073673
BIST