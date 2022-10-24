***TARKM*** TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***TARKM*** TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Kullanım Hakkı Varlıkları Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler16.000.000 63.549 36.270.377 6.622.649 58.956.575 0 58.956.575Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0 0Diğer Düzeltmeler0 0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar0 0 0Transferler2.108.645 4.514.004 -6.622.649 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0Dönem Karı (Zararı)9.034.299 9.034.299 0 9.034.299Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-265.554 13.779.385 13.513.831 0 13.513.831Sermaye Arttırımı0 0 0Sermaye Azaltımı0 0 0Sermaye Avansı0 0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0 0Kar Payları0 0 0Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler16.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -202.005 0 13.779.385 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.108.645 0 0 0 40.784.381 9.034.299 0 81.504.705 0 81.504.705Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler16.000.000 -699.900 14.608.439 2.108.645 40.784.381 27.123.687 99.925.252 0 99.925.252Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0 0Diğer Düzeltmeler0 0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar0 0 0Transferler27.123.687 -27.123.687 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0Dönem Karı (Zararı)203.829.917 203.829.917 0 203.829.917Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-470.662 13.978.168 13.507.506 0 13.507.506Sermaye Arttırımı0 0 0Sermaye Azaltımı0 0 0Sermaye Avansı0 0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0 0Kar Payları0 0 0Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler16.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.170.562 0 28.586.607 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.108.645 0 0 0 67.908.068 203.829.917 0 317.262.675 0 317.262.675Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI7.852.495 25.154.770Dönem Karı (Zararı)203.829.917 9.034.299Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)203.829.917 9.034.299Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-73.389.824 12.468.620Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler1.852.375 1.744.243Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler67.736 182.565Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler67.736 182.565Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler677.511 339.966Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler677.511 451.866Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-111.900Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler4.888.111 8.402.392Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler4.888.111 8.402.392Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-81.241.494 1.354.084Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler365.937 445.370İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-120.484.930 11.400.569Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-47.447.876 -1.836.039Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-21.402.927 30.325.909Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-180.731.434 -33.865.440Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)48.961.111 -2.433.008Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler25.775.245 20.672.583Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)777.416 535.559Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler55.812.549 405.406Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-2.229.014 -2.404.401Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları9.955.163 32.903.488Ödenen Faiz-2.091.452 -8.319.485Vergi İadeleri (Ödemeleri)-11.216 -1.038.037Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)1.608.804YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-44.025.236 -4.172.987Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-44.025.236 -4.172.987Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-43.854.759 -3.724.106Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-170.477 -448.881FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI52.722.711 -22.997.667Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri514.984.000 50.415.759Kredilerden Nakit Girişleri514.984.000 50.415.759Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-461.824.108 -72.733.286Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-461.824.108 -72.733.286Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-437.181 -680.140YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)16.549.970 -2.015.884NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)16.549.970 -2.015.884DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ19.589.620 3.618.960DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ36.139.590 1.603.076Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri36.139.590 19.589.620Ticari Alacaklar72.413.599 23.339.518İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar49.446.550 13.088.203İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar22.967.049 10.251.315Diğer Alacaklar4.029.005 1.869.888İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar4.029.005 1.869.888Stoklar456.246.618 275.515.184Peşin Ödenmiş Giderler17.561.697 66.522.808İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler17.561.697 66.522.808Diğer Dönen Varlıklar287.615 294.066İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar287.615 294.066ARA TOPLAM586.678.124 387.131.084TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR586.678.124 387.131.084DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar87.858.639 27.781.638Arazi ve Arsalar10.010.000 3.403.400Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri29.711 31.826Binalar15.590.000 4.741.600Tesis, Makine ve Cihazlar16.611.932 16.194.000Taşıtlar187.628 241.236Mobilya ve Demirbaşlar3.341.457 2.362.384Özel Maliyetler680.212 569.336Yapılmakta Olan Yatırımlar41.148.957Diğer Maddi Duran Varlıklar258.742 237.856Kullanım Hakkı Varlıkları2.374.911 2.870.767Maddi Olmayan Duran Varlıklar2.491.846 2.427.419Diğer Haklar2.491.846 2.427.419Ertelenmiş Vergi Varlığı82.292.002Diğer Duran Varlıklar51.473.236 32.222.975İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar51.473.236 32.222.975TOPLAM DURAN VARLIKLAR226.490.634 65.302.799TOPLAM VARLIKLAR813.168.758 452.433.883KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar278.188.789 168.222.626İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar1.584.849 1.028.621Kiralama İşlemlerinden Borçlar1.584.849 1.028.621İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar276.603.940 167.194.005Banka Kredileri276.603.940 167.194.005Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları34.721.328 85.443.206İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları34.721.328 85.443.206Banka Kredileri34.721.328 85.443.206Ticari Borçlar67.114.919 39.279.796İlişkili Taraflara Ticari Borçlar2.614.689 994.525İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar64.500.230 38.285.271Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar1.028.620 251.204Diğer Borçlar61.503.584 425.956İlişkili Taraflara Diğer Borçlar61.077.335İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar426.249 425.956Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)40.137.938 42.366.952İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)39.042.459 37.149.841İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)1.095.479 5.217.111Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü1.417.790 0Kısa Vadeli Karşılıklar1.309.720 859.587Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar1.272.464 iğer Kısa Vadeli Yükümlülükler526.458 5.791.534İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler526.458 5.791.534ARA TOPLAM485.949.146 342.640.861TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER485.949.146 342.640.861UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar1.050.049 4.774.965İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar1.050.049 2.043.459Kiralama İşlemlerinden Borçlar1.050.049 2.043.459İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar2.731.506Banka Kredileri2.731.506Uzun Vadeli Karşılıklar2.391.063 1.575.358Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar2.391.063 1.575.358Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü6.515.825 3.517.447TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER9.956.937 9.867.770TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER495.906.083 352.508.631ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar317.262.675 99.925.252Ödenmiş Sermaye16.000.000 16.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)27.416.045 13.908.539Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)27.416.045 13.908.539Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)28.586.607 14.608.439Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.170.562 -699.900Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler2.108.645 2.108.645Yasal Yedekler2.108.645 2.108.645Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları67.908.068 40.784.381Net Dönem Karı veya Zararı203.829.917 27.123.687TOPLAM ÖZKAYNAKLAR317.262.675 99.925.252TOPLAM KAYNAKLAR813.168.758 452.433.883Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat360.651.044 112.880.201Satışların Maliyeti-190.199.230 -85.264.856TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)170.451.814 27.615.345BRÜT KAR (ZARAR)170.451.814 27.615.345Genel Yönetim Giderleri-6.444.933 -4.726.089Pazarlama Giderleri-10.330.490 -6.447.585Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler10.099.011 3.333.995Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-11.231.553 -2.456.869ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)152.543.849 17.318.797FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)152.543.849 17.318.797Finansman Gelirleri1.550.850Finansman Giderleri-29.955.426 -8.481.264SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)122.588.423 10.388.383Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri81.241.494 -1.354.084Dönem Vergi (Gideri) Geliri-1.429.006 -1.055.815Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri82.670.500 -298.269SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)203.829.917 9.034.299DÖNEM KARI (ZARARI)203.829.917 9.034.299Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları203.829.917 9.034.299Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar13.507.506 13.513.831Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)17.472.710 17.895.305Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-588.327 -344.875Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-3.376.877 -4.036.599Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi-3.494.542 -4.115.920Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi117.665 79.321Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)13.507.506 13.513.831TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)217.337.423 22.548.130Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları217.337.423 22.548.130http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073674BIST