***TARKM*** TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
24.10.2022 18:14
***TARKM*** TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Kullanım Hakkı Varlıkları Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
16.000.000 63.549 36.270.377 6.622.649 58.956.575 0 58.956.575
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0 0
Transferler
2.108.645 4.514.004 -6.622.649 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0
Dönem Karı (Zararı)
9.034.299 9.034.299 0 9.034.299
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-265.554 13.779.385 13.513.831 0 13.513.831
Sermaye Arttırımı
0 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0 0
Sermaye Avansı
0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0 0
Kar Payları
0 0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
16.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -202.005 0 13.779.385 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.108.645 0 0 0 40.784.381 9.034.299 0 81.504.705 0 81.504.705
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
16.000.000 -699.900 14.608.439 2.108.645 40.784.381 27.123.687 99.925.252 0 99.925.252
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0 0
Transferler
27.123.687 -27.123.687 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0
Dönem Karı (Zararı)
203.829.917 203.829.917 0 203.829.917
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-470.662 13.978.168 13.507.506 0 13.507.506
Sermaye Arttırımı
0 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0 0
Sermaye Avansı
0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0 0
Kar Payları
0 0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
16.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.170.562 0 28.586.607 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.108.645 0 0 0 67.908.068 203.829.917 0 317.262.675 0 317.262.675
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
7.852.495 25.154.770
Dönem Karı (Zararı)
203.829.917 9.034.299
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
203.829.917 9.034.299
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-73.389.824 12.468.620
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.852.375 1.744.243
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
67.736 182.565
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
67.736 182.565
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
677.511 339.966
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
677.511 451.866
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-111.900
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
4.888.111 8.402.392
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
4.888.111 8.402.392
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-81.241.494 1.354.084
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
365.937 445.370
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-120.484.930 11.400.569
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-47.447.876 -1.836.039
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-21.402.927 30.325.909
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-180.731.434 -33.865.440
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
48.961.111 -2.433.008
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
25.775.245 20.672.583
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
777.416 535.559
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
55.812.549 405.406
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-2.229.014 -2.404.401
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
9.955.163 32.903.488
Ödenen Faiz
-2.091.452 -8.319.485
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-11.216 -1.038.037
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
1.608.804
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-44.025.236 -4.172.987
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-44.025.236 -4.172.987
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-43.854.759 -3.724.106
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-170.477 -448.881
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
52.722.711 -22.997.667
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
514.984.000 50.415.759
Kredilerden Nakit Girişleri
514.984.000 50.415.759
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-461.824.108 -72.733.286
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-461.824.108 -72.733.286
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-437.181 -680.140
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
16.549.970 -2.015.884
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
16.549.970 -2.015.884
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
19.589.620 3.618.960
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
36.139.590 1.603.076
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
36.139.590 19.589.620
Ticari Alacaklar
72.413.599 23.339.518
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
49.446.550 13.088.203
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
22.967.049 10.251.315
Diğer Alacaklar
4.029.005 1.869.888
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
4.029.005 1.869.888
Stoklar
456.246.618 275.515.184
Peşin Ödenmiş Giderler
17.561.697 66.522.808
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
17.561.697 66.522.808
Diğer Dönen Varlıklar
287.615 294.066
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
287.615 294.066
ARA TOPLAM
586.678.124 387.131.084
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
586.678.124 387.131.084
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar
87.858.639 27.781.638
Arazi ve Arsalar
10.010.000 3.403.400
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
29.711 31.826
Binalar
15.590.000 4.741.600
Tesis, Makine ve Cihazlar
16.611.932 16.194.000
Taşıtlar
187.628 241.236
Mobilya ve Demirbaşlar
3.341.457 2.362.384
Özel Maliyetler
680.212 569.336
Yapılmakta Olan Yatırımlar
41.148.957
Diğer Maddi Duran Varlıklar
258.742 237.856
Kullanım Hakkı Varlıkları
2.374.911 2.870.767
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
2.491.846 2.427.419
Diğer Haklar
2.491.846 2.427.419
Ertelenmiş Vergi Varlığı
82.292.002
Diğer Duran Varlıklar
51.473.236 32.222.975
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
51.473.236 32.222.975
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
226.490.634 65.302.799
TOPLAM VARLIKLAR
813.168.758 452.433.883
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
278.188.789 168.222.626
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.584.849 1.028.621
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.584.849 1.028.621
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
276.603.940 167.194.005
Banka Kredileri
276.603.940 167.194.005
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
34.721.328 85.443.206
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
34.721.328 85.443.206
Banka Kredileri
34.721.328 85.443.206
Ticari Borçlar
67.114.919 39.279.796
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
2.614.689 994.525
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
64.500.230 38.285.271
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
1.028.620 251.204
Diğer Borçlar
61.503.584 425.956
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
61.077.335
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
426.249 425.956
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
40.137.938 42.366.952
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
39.042.459 37.149.841
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.095.479 5.217.111
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
1.417.790 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.309.720 859.587
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
1.272.464 iğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
526.458 5.791.534
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
526.458 5.791.534
ARA TOPLAM
485.949.146 342.640.861
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
485.949.146 342.640.861
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.050.049 4.774.965
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.050.049 2.043.459
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.050.049 2.043.459
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.731.506
Banka Kredileri
2.731.506
Uzun Vadeli Karşılıklar
2.391.063 1.575.358
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
2.391.063 1.575.358
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
6.515.825 3.517.447
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
9.956.937 9.867.770
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
495.906.083 352.508.631
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
317.262.675 99.925.252
Ödenmiş Sermaye
16.000.000 16.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
27.416.045 13.908.539
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
27.416.045 13.908.539
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
28.586.607 14.608.439
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.170.562 -699.900
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
2.108.645 2.108.645
Yasal Yedekler
2.108.645 2.108.645
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
67.908.068 40.784.381
Net Dönem Karı veya Zararı
203.829.917 27.123.687
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
317.262.675 99.925.252
TOPLAM KAYNAKLAR
813.168.758 452.433.883
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
360.651.044 112.880.201
Satışların Maliyeti
-190.199.230 -85.264.856
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
170.451.814 27.615.345
BRÜT KAR (ZARAR)
170.451.814 27.615.345
Genel Yönetim Giderleri
-6.444.933 -4.726.089
Pazarlama Giderleri
-10.330.490 -6.447.585
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
10.099.011 3.333.995
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-11.231.553 -2.456.869
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
152.543.849 17.318.797
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
152.543.849 17.318.797
Finansman Gelirleri
1.550.850
Finansman Giderleri
-29.955.426 -8.481.264
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
122.588.423 10.388.383
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
81.241.494 -1.354.084
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-1.429.006 -1.055.815
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
82.670.500 -298.269
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
203.829.917 9.034.299
DÖNEM KARI (ZARARI)
203.829.917 9.034.299
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
203.829.917 9.034.299
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
13.507.506 13.513.831
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
17.472.710 17.895.305
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-588.327 -344.875
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-3.376.877 -4.036.599
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
-3.494.542 -4.115.920
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
117.665 79.321
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
13.507.506 13.513.831
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
217.337.423 22.548.130
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
217.337.423 22.548.130
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073674
BIST