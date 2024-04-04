***TARKM*** TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***TARKM*** TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2023 Yılı Hesap Dönemine Ait Olağan Genel Kurul Toplantısının Yapılması HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2023Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2023Karar Tarihi 04.04.2024Genel Kurul Tarihi 03.05.2024Genel Kurul Saati 10:30GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 02.05.2024Ülke TürkiyeŞehir MANİSAİlçe YUNUSEMREAdres Holiday Inn Express Manisa-West Otel -Keçiliköy Mahallesi 5608 Sokak No:5/1 Yunusemre MANİSAGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi3 - 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Raporu'nun okunması4 - 2023 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması5 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi6 - Yönetim Kurulu'nun 2023 yılı kârının kullanım şekli, dağıtılacak kâr payı oranı ve kâr dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi7 - Şirket Esas Sözleşmesinin Madde 5 (Süre), Madde 7 (Yönetim Kurulu ve Süresi) ve Madde 9 (Genel Kurul) Tadilinin Görüşülmesi8 - Yönetim Kurulu üyelerine görevleri süresince ödenecek ücretlerin tespiti9 - Boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi uyarınca Yönetim Kurulu tarafından seçilen üyelerin genel kurul onayına sunulması10 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti11 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun Genel Kurul'un onayına sunulması12 - 2023 yılı hesap döneminde 3'ncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler, kefaletler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi13 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahipleri, Yönetim Kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımları tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan 1.3.6 sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında yapılmış işlemlere ilişkin Genel Kurul'a bilgi verilmesi14 - 2023 yılı hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi15 - Üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve görüşülmesi16 - Şirketimizin 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği çerçevesinde oluşturulan "Şirket Bilgilendirme Politikası "hakkında bilgi verilmesi17 - Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun şirketle işlem yapma yasağına ilişkin 395 ve rekabet yasağına ilişkin 396'ncı maddelerinde yer alan işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesi18 - Dilek ve temenniler19 - KapanışGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Tarkim Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 Tarkim Gündem Vekaletname ve Davet.pdf - İlan MetniEk AçıklamalarŞirketimizin 2023 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı 03 Mayıs 2024 Cuma günü saat 10 '30 da Holiday Inn Express Manisa-West Otel -Keçiliköy Mahallesi 5608 Sokak No:5/1 Yunusemre MANİSA adresinde yapılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1267843BIST