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***TARKM*** TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

04.04.2024 22:05
***TARKM*** TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim


***TARKM*** TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2023 Yılı Hesap Dönemine Ait Olağan Genel Kurul Toplantısının Yapılması Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2023
Karar Tarihi 04.04.2024
Genel Kurul Tarihi 03.05.2024
Genel Kurul Saati 10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 02.05.2024
Ülke Türkiye
Şehir MANİSA
İlçe YUNUSEMRE
Adres Holiday Inn Express Manisa-West Otel -Keçiliköy Mahallesi 5608 Sokak No:5/1 Yunusemre MANİSA

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi
3 - 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Raporu'nun okunması
4 - 2023 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması
5 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi
6 - Yönetim Kurulu'nun 2023 yılı kârının kullanım şekli, dağıtılacak kâr payı oranı ve kâr dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi
7 - Şirket Esas Sözleşmesinin Madde 5 (Süre), Madde 7 (Yönetim Kurulu ve Süresi) ve Madde 9 (Genel Kurul) Tadilinin Görüşülmesi
8 - Yönetim Kurulu üyelerine görevleri süresince ödenecek ücretlerin tespiti
9 - Boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi uyarınca Yönetim Kurulu tarafından seçilen üyelerin genel kurul onayına sunulması
10 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti
11 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun Genel Kurul'un onayına sunulması
12 - 2023 yılı hesap döneminde 3'ncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler, kefaletler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
13 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahipleri, Yönetim Kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımları tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan 1.3.6 sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında yapılmış işlemlere ilişkin Genel Kurul'a bilgi verilmesi
14 - 2023 yılı hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
15 - Üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve görüşülmesi
16 - Şirketimizin 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği çerçevesinde oluşturulan "Şirket Bilgilendirme Politikası "hakkında bilgi verilmesi
17 - Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun şirketle işlem yapma yasağına ilişkin 395 ve rekabet yasağına ilişkin 396'ncı maddelerinde yer alan işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesi
18 - Dilek ve temenniler
19 - Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Tarkim Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 Tarkim Gündem Vekaletname ve Davet.pdf - İlan Metni


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2023 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı 03 Mayıs 2024 Cuma günü saat 10 '30 da Holiday Inn Express Manisa-West Otel -Keçiliköy Mahallesi 5608 Sokak No:5/1 Yunusemre MANİSA adresinde yapılacaktır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1267843


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