***TARKM*** TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi
29.09.2022 12:18
***TARKM*** TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi )
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İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin SPK tarafından onaylanan ihraç belgesi kapsamında iletilen başvuru formu ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065871
BIST
12:473.180
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -18,65
|Açılış
|: 3.219
|
|Önceki Kapanış
|: 3.198
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3.241
En Düşük
3.161
12:4718,5450
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0269
|Açılış
|: 18,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,5610
En Düşük
18,4992
12:4718,0273
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0075
|Açılış
|: 18,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9200
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18,1093
En Düşük
17,8996
12:47983,71
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -3,81
|Açılış
|: 983,71
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|Önceki Kapanış
|: 987,53
|
989,60
En Düşük
978,50
BIST En Aktif Hisseler12:47
|UFUK
|55,55
|1.377.509
|% 10,00
|
|GESAN
|87,15
|299.785.884
|% 7,93
|
|MERKO
|6,41
|55.920.948
|% 7,37
|
|PENTA
|406,60
|45.695.557
|% 7,28
|
|PRKME
|12,85
|44.127.238
|% 7,08
|
|ISGYO
|6,65
|9.046.800
|% -9,89
|
|ULUFA
|4,68
|5.201.141
|% -9,83
|
|KMPUR
|52,45
|143.800.858
|% -9,65
|
|ZOREN
|3,18
|355.317.090
|% -7,83
|
|USAK
|3,07
|28.532.453
|% -6,69
|
|THYAO
|68,85
|1.362.073.570
|% -0,15
|
|HEKTS
|57,10
|1.148.326.438
|% -4,03
|
|ASELS
|29,44
|994.883.441
|% 2,44
|
|SASA
|65,90
|915.256.587
|% -2,51
|
|YKBNK
|7,09
|861.832.246
|% 0,42
|
|SKBNK
|1,79
|320.446.108
|% -3,76
|
|EKGYO
|3,90
|679.883.387
|% 0,78
|
|YKBNK
|7,09
|861.832.246
|% 0,42
|
|ZOREN
|3,18
|355.317.090
|% -7,83
|
|TSKB
|2,35
|223.497.631
|% 0,43
|
|12:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5379
|18,5450
|% 0,15
|
|Euro
|18,0019
|18,0273
|% 0,04
|
|Sterlin
|20,0855
|20,1862
|% -0,01
|
|Frank
|18,8138
|18,9272
|% -0,34
|
|Riyal
|4,9174
|4,9421
|% 0,41
|
|12:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.649
|1.649
|-10,71
|
|Altın Gr.
|983
|983
|-4,50
|
|Cumhuriyet
|6.583
|6.683
|-49,00
|
|Tam
|6.627
|6.686
|-95,00
|
|Yarım
|3.224
|3.268
|-47,00
|
|Çeyrek
|1.617
|1.635
|-22,00
|
|Gümüş.Ons
|18,68
|18,71
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|11,12
|11,14
|-0,11
|
|B. Petrol
|87,94
|87,94
|-0,11
|