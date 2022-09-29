***TARKM*** TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi
29.09.2022 12:19
***TARKM*** TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi )
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İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş. yurt içinde halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli
yatırımcılara satışı yapılmak üzere ihraç edilmesi planlanan 100.000.000 TL nominal değerli borçlanma araçlarına
ilişkin ihraç belgesi SPK tarafından onaylanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065872
BIST
12:223.181
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -17,46
|Açılış
|: 3.219
|
|Önceki Kapanış
|: 3.198
|
3.241
En Düşük
3.161
12:2218,5439
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0258
|Açılış
|: 18,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,5610
En Düşük
18,4992
12:2218,0242
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0044
|Açılış
|: 18,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9200
|
18,1093
En Düşük
17,8996
12:22981,09
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -6,43
|Açılış
|: 981,17
|
|Önceki Kapanış
|: 987,53
|
989,60
En Düşük
978,50
BIST En Aktif Hisseler12:20
|UFUK
|55,55
|1.343.290
|% 10,00
|
|PRKME
|12,98
|35.497.929
|% 8,17
|
|MERKO
|6,43
|53.360.745
|% 7,71
|
|PENTA
|405,90
|43.593.667
|% 7,10
|
|DOKTA
|35,12
|30.743.926
|% 7,07
|
|ISGYO
|6,65
|8.889.527
|% -9,89
|
|ULUFA
|4,68
|5.162.901
|% -9,83
|
|KMPUR
|53,20
|124.819.045
|% -8,35
|
|USAK
|3,07
|27.277.220
|% -6,69
|
|ZOREN
|3,22
|316.474.495
|% -6,67
|
|THYAO
|68,70
|1.273.039.786
|% -0,36
|
|HEKTS
|56,65
|921.306.652
|% -4,79
|
|ASELS
|29,36
|888.156.923
|% 2,16
|
|SASA
|66,00
|825.618.305
|% -2,37
|
|YKBNK
|7,06
|779.097.392
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,80
|306.532.550
|% -3,23
|
|EKGYO
|3,90
|625.158.996
|% 0,78
|
|YKBNK
|7,06
|779.097.392
|% 0,00
|
|ZOREN
|3,22
|316.474.495
|% -6,67
|
|TSKB
|2,36
|206.153.770
|% 0,85
|
|12:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5422
|18,5455
|% 0,15
|
|Euro
|17,9790
|18,0087
|% -0,06
|
|Sterlin
|20,0296
|20,1300
|% -0,28
|
|Frank
|18,8019
|18,9151
|% -0,41
|
|Riyal
|4,9193
|4,9440
|% 0,45
|
|12:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.646
|1.646
|-14,25
|
|Altın Gr.
|981
|982
|-5,97
|
|Cumhuriyet
|6.585
|6.684
|-48,00
|
|Tam
|6.637
|6.701
|-80,00
|
|Yarım
|3.229
|3.276
|-39,00
|
|Çeyrek
|1.619
|1.638
|-19,00
|
|Gümüş.Ons
|18,59
|18,62
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|11,08
|11,10
|-0,15
|
|B. Petrol
|87,65
|87,65
|-0,40
|