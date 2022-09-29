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***TARKM*** TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi

29.09.2022 12:19
***TARKM*** TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi


***TARKM*** TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi )

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İhraç Belgesi

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Açıklamalar

Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş. yurt içinde halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli 
yatırımcılara satışı yapılmak üzere ihraç edilmesi planlanan 100.000.000 TL nominal değerli borçlanma araçlarına
 
ilişkin ihraç belgesi SPK tarafından onaylanmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065872


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PRKME 12,98 35.497.929 % 8,17  
MERKO 6,43 53.360.745 % 7,71  
PENTA 405,90 43.593.667 % 7,10  
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Cumhuriyet 6.585 6.684 -48,00  
Tam 6.637 6.701 -80,00  
Yarım 3.229 3.276 -39,00  
Çeyrek 1.619 1.638 -19,00  
Gümüş.Ons 18,59 18,62 -0,29  
Gümüş Gr. 11,08 11,10 -0,15  
B. Petrol 87,65 87,65 -0,40  
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