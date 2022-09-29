***TARKM*** TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi









***TARKM*** TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarTarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş. yurt içinde halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikliyatırımcılara satışı yapılmak üzere ihraç edilmesi planlanan 100.000.000 TL nominal değerli borçlanma araçlarınailişkin ihraç belgesi SPK tarafından onaylanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065872BIST