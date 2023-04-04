***TARKM*** TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan)









***TARKM*** TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİzahname (SPK Onayına Sunulan)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarTarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş. paylarının halka arzına ilişkin olarak 04.04.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") onayına sunulan İzahname 1.Kısım ekte sunulmuştur.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1131520BIST