***TARKM*** TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan)
04.04.2023 17:10
***TARKM*** TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan) )
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İzahname (SPK Onayına Sunulan)
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Açıklamalar
Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş. paylarının halka arzına ilişkin olarak 04.04.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") onayına sunulan İzahname 2.Kısım ekte sunulmuştur.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1131522
BIST
18:054.984
En Yüksek
|Değişim
|: 2,99%
|| 144,65
|Açılış
|: 4.842
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|: 4.839
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4.989
En Düşük
4.831
18:0519,2278
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
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|Açılış
|: 19,6450
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
19,1668
18:0521,0760
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|Açılış
|: 21,4000
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
20,8927
18:051.249,20
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|: 2,00%
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|Açılış
|: 1.249,20
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|Önceki Kapanış
|: 1.224,75
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1.252,13
En Düşük
1.220,84
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MARKA
|14,74
|20.884.400
|% 10,00
|
|NATEN
|135,30
|37.463.200
|% 10,00
|
|MAGEN
|35,64
|134.375.310
|% 10,00
|
|ZEDUR
|47,16
|8.766.438
|% 9,98
|
|CRDFA
|3,97
|55.525.386
|% 9,97
|
|EKSUN
|85,65
|1.587.956.644
|% -9,98
|
|SDTTR
|116,00
|1.068.125.244
|% -9,52
|
|GOKNR
|17,57
|577.050.021
|% -6,14
|
|OYAYO
|10,96
|98.579.827
|% -6,08
|
|ONCSM
|158,80
|114.943.034
|% -6,04
|
|THYAO
|128,10
|4.977.213.900
|% 6,04
|
|ASTOR
|53,65
|4.021.807.599
|% 8,91
|
|TUPRS
|82,05
|2.945.980.517
|% 1,76
|
|EREGL
|35,96
|2.903.258.911
|% 1,87
|
|SISE
|45,02
|2.538.785.047
|% 5,24
|
|EKGYO
|6,55
|1.125.518.747
|% 5,14
|
|AKFYE
|15,12
|2.141.659.822
|% -2,39
|
|ISCTR
|12,42
|1.738.429.263
|% 1,89
|
|SKBNK
|2,54
|365.713.662
|% -1,17
|
|YKBNK
|9,82
|1.190.290.945
|% 1,55
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,2181
|19,2227
|% 0,21
|
|Euro
|21,0429
|21,0718
|% 0,67
|
|Sterlin
|23,9548
|24,0750
|% 0,81
|
|Frank
|21,1395
|21,2669
|% 0,92
|
|Riyal
|5,1103
|5,1359
|% 0,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.022
|2.022
|37,15
|
|Altın Gr.
|1.250
|1.250
|24,95
|
|Cumhuriyet
|8.361
|8.487
|107,00
|
|Tam
|8.467
|8.581
|180,00
|
|Yarım
|4.151
|4.199
|88,00
|
|Çeyrek
|2.075
|2.099
|44,00
|
|Gümüş.Ons
|24,91
|24,95
|0,96
|
|Gümüş Gr.
|15,36
|15,37
|0,56
|
|B. Petrol
|84,39
|84,39
|-0,54
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Seans Raporu
18:05
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17:59XU100
Endeks 4, 962 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 52 üstünde . İşlem hacmi 49, 260.00 milyon TL de
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17:59DNISI
Yüzde 5.92 oranında artışla 8.77 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 599, 953 adet işlem
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17:56ZEDUR
Yüzde 9.98 oranında artışla 47.16 lira fiyatla işlem gören hissede 180, 402 adet işlem
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17:55ISSEN
Yüzde 6.21 oranında artışla 24.62 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 264, 065 adet işlem
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17:54
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler THYAO, TCELL, SISE