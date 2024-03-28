***TARKM*** TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası
28.03.2024 14:48
***TARKM*** TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası )
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Türkçe
Kar Dağıtım Politikası
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Kar Dağıtım Politikası PDF olarak ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1263666
BIST
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17:269.057
En Düşük
|Değişim
|: 2,84%
|| 250,19
|Açılış
|: 8.864
|
|Önceki Kapanış
|: 8.807
|
8.864
En Yüksek
9.071
17:2632,3212
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0704
|Açılış
|: 32,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 32,5900
|
32,3526
En Düşük
32,2225
17:2635,1266
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0050
|Açılış
|: 35,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 35,2000
|
35,2158
En Düşük
34,8851
17:262.292,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 14,96
|Açılış
|: 2.292,50
|
|Önceki Kapanış
|: 2.277,54
|
2.304,45
En Düşük
2.270,83
BIST En Aktif Hisseler17:26
|LINK
|390,50
|70.674.927
|% 10,00
|
|TMSN
|158,40
|673.304.913
|% 10,00
|
|MEPET
|12,87
|17.830.312
|% 10,00
|
|AKENR
|11,55
|465.653.733
|% 10,00
|
|YGGYO
|44,00
|6.629.720
|% 10,00
|
|KSTUR
|5.495,00
|7.418.250
|% -9,99
|
|VRGYO
|50,05
|230.852.810
|% -9,98
|
|ENSRI
|29,98
|143.360.218
|% -9,97
|
|ERSU
|41,02
|121.808.894
|% -9,96
|
|BRKVY
|203,80
|14.158.054
|% -9,94
|
|THYAO
|292,25
|9.621.604.026
|% 3,36
|
|ISCTR
|11,26
|4.311.344.790
|% 3,87
|
|AGROT
|36,46
|4.028.679.680
|% -6,89
|
|YKBNK
|27,66
|3.524.922.294
|% 4,69
|
|TUPRS
|174,70
|3.434.420.423
|% 2,95
|
|ISCTR
|11,26
|4.311.344.790
|% 3,87
|
|ZOREN
|5,62
|1.128.801.446
|% 2,00
|
|YKBNK
|27,66
|3.524.922.294
|% 4,69
|
|EKGYO
|9,64
|1.164.331.726
|% 2,23
|
|PEKGY
|12,58
|1.323.351.903
|% 9,97
|
|17:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,3103
|32,3212
|% 0,22
|
|Euro
|35,1013
|35,1266
|% 0,01
|
|Sterlin
|40,8525
|41,0573
|% -0,55
|
|Frank
|35,8295
|36,0091
|% -0,36
|
|Riyal
|8,6243
|8,6675
|% -0,52
|
|17:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,63
|24,66
|% 0,66
|
|Platin
|906,87
|908,61
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.018,34
|1.021,38
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|86,26
|86,26
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.206,65
|2.206,94
|% 0,66
|