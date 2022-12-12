***TARKM*** TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.12.2022 14:59
***TARKM*** TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz 08.12.2022 tarih 2022/41 nolu Yönetim Kurulu toplantısında, 08.07.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul'a yaptığımız halka arz başvurusunun, güçlenmiş mali yapımız ile daha sonra tekrar başvuruda bulunmak üzere geri çekilmesine karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1086616
BIST
15:515.181
En Yüksek
|Değişim
|: 3,50%
|| 175,41
|Açılış
|: 5.058
|
|Önceki Kapanış
|: 5.005
|
5.217
En Düşük
5.058
15:5118,6472
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0064
|Açılış
|: 18,7030
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6950
|
18,6720
En Düşük
18,5939
15:5119,6925
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0574
|Açılış
|: 19,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6750
|
19,7189
En Düşük
19,5838
15:511.073,48
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -2,44
|Açılış
|: 1.073,48
|
|Önceki Kapanış
|: 1.075,92
|
1.078,85
En Düşük
1.070,00
BIST En Aktif Hisseler15:51
|POLTK
|1.272,70
|28.998.132
|% 10,00
|
|HUNER
|14,09
|76.387.261
|% 9,99
|
|VKING
|18,84
|3.113.792
|% 9,98
|
|CRFSA
|68,85
|47.682.250
|% 9,98
|
|OZSUB
|19,86
|89.659.664
|% 9,97
|
|EMNIS
|61,15
|2.743.409
|% -8,32
|
|DOKTA
|51,10
|122.504.331
|% -6,84
|
|IDGYO
|4,75
|19.241.020
|% -5,94
|
|IDEAS
|47,84
|61.311.647
|% -5,83
|
|MRGYO
|4,96
|72.220.421
|% -3,88
|
|THYAO
|142,80
|8.272.406.831
|% 1,28
|
|SAHOL
|40,92
|7.329.829.366
|% 2,04
|
|ASELS
|57,10
|5.547.420.868
|% 6,73
|
|YKBNK
|11,63
|4.151.887.886
|% 2,47
|
|EREGL
|41,40
|4.067.959.614
|% 2,22
|
|EKGYO
|7,76
|3.750.632.617
|% 2,65
|
|SKBNK
|2,80
|1.029.790.003
|% 5,26
|
|YKBNK
|11,63
|4.151.887.886
|% 2,47
|
|ISCTR
|11,19
|3.369.373.540
|% 5,87
|
|TSKB
|4,23
|1.247.876.420
|% 6,82
|
|15:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6415
|18,6472
|% 0,03
|
|Euro
|19,6834
|19,6925
|% 0,29
|
|Sterlin
|22,8353
|22,9499
|% 0,24
|
|Frank
|19,9223
|20,0423
|% 0,33
|
|Riyal
|4,9403
|4,9650
|% -0,04
|
|15:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.789
|1.790
|-5,66
|
|Altın Gr.
|1.074
|1.074
|-2,10
|
|Cumhuriyet
|7.201
|7.309
|-22,00
|
|Tam
|7.236
|7.283
|18,00
|
|Yarım
|3.504
|3.561
|9,00
|
|Çeyrek
|1.758
|1.780
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|23,34
|23,38
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|14,00
|14,02
|-0,03
|
|B. Petrol
|75,56
|75,56
|-0,54
|
Seans Raporu
15:51
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16:06XU100
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16:04GLBMD
Yüzde 9.89 oranında artışla 14.67 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 615, 608 adet işlem
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16:03SANEL
Yüzde 7.29 oranında artışla 13.69 lira fiyatla işlem gören hissede 201, 735 adet işlem