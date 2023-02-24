***TARKM*** TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TARKM*** TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket Yönetim Kurulu, Sermaye piyasalarının sunduğu olanaklardan yararlanmak amacıyla halka arz çalışmalarına başlanmasına, Lider Aracı Kurumlar olarak Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile Şirket Değerleme ve Danışmanlık Sözleşmesi'nin imzalanmasına karar vermiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1116733BIST