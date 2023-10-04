***TARKM*** TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TARKM*** TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz, halka arzında izahname ve diğer ilgili dokümanlarda yer alan Turgutlu Organize Sanayi Bölgesi içerisinde yapılacak fabrika yatırımı ile ilgili olarak, inşaat işlerinin projelendirme konularında Hibrit Mühendislik İnşaat Bilgi İletişim Teknolojileri Makina Sanayi Ticaret Ltd. Şti. ile sözleşme imzalamıştır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1199660BIST