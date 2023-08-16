***TARKM*** TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
16.08.2023 16:40
***TARKM*** TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.04.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş. paylarının halka arzına ilişkin olarak 04.04.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") onayına sunulan Fon Kullanım Yerlerini gösteren güncel Yönetim Kurulu Kararı ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1186040
BIST
'
18:057.662
En Düşük
|Değişim
|: -0,37%
|| -28,49
|Açılış
|: 7.685
|
|Önceki Kapanış
|: 7.691
|
7.589
En Yüksek
7.734
18:0527,0833
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0266
|Açılış
|: 27,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1000
|
27,2020
En Düşük
27,0055
18:0529,5161
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0094
|Açılış
|: 29,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6000
|
29,8268
En Düşük
29,2983
18:051.654,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,86
|Açılış
|: 1.654,19
|
|Önceki Kapanış
|: 1.653,37
|
1.665,76
En Düşük
1.651,46
BIST En Aktif Hisseler18:05
|COSMO
|146,30
|30.955.469
|% 10,00
|
|DIRIT
|7,81
|1.857.585
|% 10,00
|
|ISKPL
|9,68
|146.559.112
|% 10,00
|
|ULUFA
|9,79
|149.592.234
|% 10,00
|
|KMPUR
|83,05
|971.081.908
|% 10,00
|
|SDTTR
|324,00
|337.006.565
|% -10,00
|
|TETMT
|1.072,50
|45.236.835
|% -9,99
|
|IDEAS
|48,02
|73.005.890
|% -9,99
|
|ONCSM
|212,80
|23.768.483
|% -9,98
|
|FORTE
|105,10
|107.067.813
|% -9,94
|
|TUPRS
|119,20
|8.556.005.034
|% 4,20
|
|THYAO
|254,50
|7.494.586.722
|% -2,00
|
|ASTOR
|131,30
|7.039.329.792
|% -5,81
|
|GESAN
|93,40
|6.505.669.686
|% -9,58
|
|PETKM
|19,60
|5.780.914.782
|% 0,98
|
|ZOREN
|4,93
|3.165.500.566
|% -1,00
|
|ADESE
|2,01
|965.190.483
|% -9,46
|
|SKBNK
|4,12
|1.451.782.846
|% 4,04
|
|EKGYO
|8,87
|3.070.063.369
|% 3,99
|
|ODAS
|12,80
|3.850.482.168
|% 5,35
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0769
|27,0833
|% 0,10
|
|Euro
|29,4965
|29,5161
|% 0,03
|
|Sterlin
|34,3930
|34,5655
|% 0,45
|
|Frank
|30,6794
|30,8642
|% 0,09
|
|Riyal
|7,1957
|7,2318
|% 0,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.900
|1.900
|-1,94
|
|Altın Gr.
|1.654
|1.654
|1,03
|
|Cumhuriyet
|11.338
|11.509
|-7,00
|
|Tam
|11.073
|11.160
|-24,00
|
|Yarım
|5.553
|5.606
|-12,00
|
|Çeyrek
|2.768
|2.803
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|22,49
|22,52
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|19,60
|19,62
|0,04
|
|B. Petrol
|84,74
|84,74
|-0,15
|
Seans Raporu
18:05
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17:55ORGE
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