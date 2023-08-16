***TARKM*** TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor









***TARKM*** TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi04.04.2023Bildirim İçeriğiAçıklamalarTarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş. paylarının halka arzına ilişkin olarak 04.04.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") onayına sunulan Fon Kullanım Yerlerini gösteren güncel Yönetim Kurulu Kararı ekte sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1186040BIST