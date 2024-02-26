***TARKM*** TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***TARKM*** TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz 26.02.2024 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17-1) Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarıncaKurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Yaşar YILMAZ 'ın Başkan olarak devamına, Komite üyeliklerine ise, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kazım ERTEN 'in devamına ve Yatırımcı İlişkileri & Bütçe Raporlama Grup Müdürü Yeşim Devrim YALÇIN'ın atanarak Tağmaç ÇUHADAR'ın komite üyeliğinin sonlandırılmasına,Şirket Yönetim Kurulu Denetimden Sorumlu Komitesine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Yaşar YILMAZ'ın Başkan ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kazım ERTEN' in üye olarak devamına,Riskin Erken Saptanması Komitesine, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kazım ERTEN'in Başkan ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Yaşar YILMAZ 'ın üye olarak devamına,Toplantıya katılanların oy birliği ile karar vermiştir.Kamuoyunun bilgilerine sunarız.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252018BIST