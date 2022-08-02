***TARKM* *TRATE*** İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
02.08.2022 11:15
***TARKM******TRATE*** İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler [TARKM]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02/08/2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A, Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A2 ve Görünümü Pozitif olarak belirlenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050942
BIST
11:522.659
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 2,86
|Açılış
|: 2.662
|
|Önceki Kapanış
|: 2.656
|
2.678
En Düşük
2.649
11:5217,9555
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0697
|Açılış
|: 17,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9300
|
17,9601
En Düşük
17,8517
11:5218,4018
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0331
|Açılış
|: 18,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3700
|
18,4581
En Düşük
18,3231
11:521.023,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 3,53
|Açılış
|: 1.023,29
|
|Önceki Kapanış
|: 1.019,76
|
1.026,15
En Düşük
1.016,96
BIST En Aktif Hisseler11:50
|ORMA
|33,44
|144.795
|% 10,00
|
|YBTAS
|25.162,00
|1.685.854
|% 9,97
|
|COSMO
|15,05
|170.306
|% 9,93
|
|KLRHO
|19,70
|24.499.777
|% 9,75
|
|YONGA
|24,90
|93.699
|% 9,31
|
|YAYLA
|5,07
|4.096.372
|% -9,95
|
|IMASM
|64,80
|30.051.409
|% -7,49
|
|SERVE
|30,20
|302.000
|% -7,08
|
|TATGD
|17,50
|53.585.165
|% -6,91
|
|LIDFA
|7,72
|12.459.059
|% -6,31
|
|THYAO
|51,90
|1.835.039.378
|% 0,78
|
|SASA
|49,06
|1.517.758.861
|% 5,51
|
|SISE
|22,78
|1.101.713.980
|% -1,39
|
|EREGL
|27,98
|660.486.194
|% -0,21
|
|HEKTS
|34,70
|506.851.323
|% 2,06
|
|EKGYO
|3,12
|439.006.198
|% -0,64
|
|TSKB
|2,72
|345.202.503
|% 3,42
|
|YKBNK
|4,83
|427.880.580
|% -0,41
|
|SKBNK
|1,74
|146.286.436
|% 2,96
|
|ODAS
|3,90
|266.240.429
|% 0,26
|
|11:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9489
|17,9501
|% 0,36
|
|Euro
|18,3912
|18,4015
|% 0,18
|
|Sterlin
|21,8267
|21,9361
|% -0,18
|
|Frank
|18,7834
|18,8965
|% 0,08
|
|Riyal
|4,7639
|4,7878
|% 0,27
|
|11:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.772
|1.773
|-0,05
|
|Altın Gr.
|1.022
|1.022
|2,59
|
|Cumhuriyet
|6.774
|6.877
|27,00
|
|Tam
|6.826
|6.878
|-5,00
|
|Yarım
|3.326
|3.363
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.668
|1.681
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|20,27
|20,30
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|11,69
|11,71
|-0,02
|
|B. Petrol
|99
|99
|-0,87
|