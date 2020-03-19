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***TATGD*** TAT GIDA SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

19.03.2020 15:33
GÜNCEL HABERLER



***TATGD*** TAT GIDA SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.02.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
19.03.2020
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi ve Yönetim Kurulumuzun 26.02.2020 tarihli kararı ile, Şirketimizin 2020 yılına ilişkin finansal raporlarının denetlenmesi ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçimi yapılan, Levent Mahallesi, Meltem Sokak, İş Kuleleri, Kule 3, Kat 2-9  Beşiktaş, İstanbul adresinde bulunan İstanbul Sicil Müdürlüğü'nde 480474 Ticaret Sicil Numarası ile kayıtlı KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesi Genel Kurul tarafından onaylanmıştır. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830747


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Cumhuriyet 2.071 2.102 -15,00  
Tam 2.057 2.109 -21,82  
Yarım 994 1.020 -10,55  
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