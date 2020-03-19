***TATGD*** TAT GIDA SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
19.03.2020 15:33
***TATGD*** TAT GIDA SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.02.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
19.03.2020
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi ve Yönetim Kurulumuzun 26.02.2020 tarihli kararı ile, Şirketimizin 2020 yılına ilişkin finansal raporlarının denetlenmesi ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçimi yapılan, Levent Mahallesi, Meltem Sokak, İş Kuleleri, Kule 3, Kat 2-9 Beşiktaş, İstanbul adresinde bulunan İstanbul Sicil Müdürlüğü'nde 480474 Ticaret Sicil Numarası ile kayıtlı KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesi Genel Kurul tarafından onaylanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830747
BIST
15:2384.513
En Yüksek
|Değişim
|: -1,24%
|| -1.063,70
|Açılış
|: 84.940
|
|Önceki Kapanış
|: 85.577
|
86.879
En Düşük
84.072
15:236,5433
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 0,0637
|Açılış
|: 6,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4610
|
6,5461
En Düşük
6,4647
15:237,0346
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -0,0397
|Açılış
|: 7,0380
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0420
|
7,1299
En Düşük
7,0212
15:23309,55
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,17
|Açılış
|: 309,55
|
|Önceki Kapanış
|: 309,72
|
313,11
En Düşük
305,93
BIST En Aktif Hisseler
|MRSHL
|35,20
|461.926
|% 10,00
|
|GEDIK
|12,73
|3.500.196
|% 9,93
|
|GLRYH
|1,66
|1.635.970
|% 9,93
|
|QNBFL
|119,70
|1.651.940
|% 9,92
|
|RTALB
|3,99
|1.194.722
|% 9,92
|
|LKMNH
|4,25
|814.610
|% -9,96
|
|HUBVC
|11,77
|80.673.329
|% -9,95
|
|PENGD
|1,90
|16.368.326
|% -9,95
|
|DOKTA
|13,23
|5.586.610
|% -9,94
|
|DERIM
|2,90
|3.261.988
|% -9,94
|
|GARAN
|7,68
|587.614.331
|% -4,00
|
|ASELS
|20,92
|559.639.820
|% -3,77
|
|THYAO
|7,90
|487.966.715
|% 0,00
|
|YKBNK
|1,91
|241.722.923
|% -3,54
|
|ISCTR
|4,87
|145.439.432
|% -2,60
|
|YKBNK
|1,91
|241.722.923
|% -3,54
|
|ODAS
|1,16
|92.829.379
|% -3,33
|
|GARAN
|7,68
|587.614.331
|% -4,00
|
|IHLGM
|0,75
|51.542.851
|% -2,60
|
|EKGYO
|1,10
|67.705.887
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5437
|7,5815
|% 0,40
|
|Frank
|6,6426
|6,6826
|% -0,35
|
|Riyal
|1,7367
|1,7454
|% 0,95
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.468
|1.468
|-18,21
|
|Altın Gr.
|308
|309
|-1,19
|
|Cumhuriyet
|2.071
|2.102
|-15,00
|
|Tam
|2.057
|2.109
|-21,82
|
|Yarım
|994
|1.020
|-10,55
|
|Çeyrek
|499
|510
|-5,28
|
|Gümüş.Ons
|11,84
|11,87
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|2,51
|2,52
|0,02
|
|B. Petrol
|25,71
|25,71
|0,83
|