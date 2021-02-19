***TATGD*** TAT GIDA SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
19.02.2021 19:02
***TATGD*** TAT GIDA SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 19.02.2021 tarihli kararı ile, Denetimden Sorumlu Komitenin görüşü alınarak, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2021 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Levent Mahallesi, Meltem Sokak, İş Kuleleri, Kule 3, Kat 1-9 34330 Beşiktaş, İstanbul adresinde bulunan İstanbul Sicil Müdürlüğü'nde 480474 Ticaret Sicil Numarası ile kayıtlı KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçilmesine ve bu seçimin Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911169
BIST
17:591.560
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 13,93
|Açılış
|: 1.552
|
|Önceki Kapanış
|: 1.546
|
1.567
En Düşük
1.550
17:596,9638
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0006
|Açılış
|: 6,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9550
|
6,9992
En Düşük
6,9474
17:598,4502
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0171
|Açılış
|: 8,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4000
|
8,4791
En Düşük
8,4198
17:59399,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 1,40
|Açılış
|: 399,23
|
|Önceki Kapanış
|: 397,83
|
400,83
En Düşük
394,74
BIST En Aktif Hisseler17:59
|SODSN
|46,20
|3.136.888
|% 10,00
|
|BRYAT
|499,40
|121.054.721
|% 10,00
|
|BRKSN
|13,76
|77.258.068
|% 9,99
|
|VERTU
|33,90
|6.181.055
|% 9,99
|
|TKURU
|337,30
|8.124.654
|% 9,98
|
|SASA
|44,82
|3.235.418.601
|% -10,00
|
|NIBAS
|27,54
|40.760.154
|% -10,00
|
|ARTI
|6,48
|2.100.356
|% -10,00
|
|SEKUR
|37,62
|5.456.300
|% -9,96
|
|MMCAS
|7,16
|1.265.597
|% -9,94
|
|SASA
|44,82
|3.235.418.601
|% -10,00
|
|GUBRF
|79,80
|2.379.512.222
|% 4,31
|
|KOZAL
|144,90
|2.099.659.106
|% -4,73
|
|VAKBN
|4,80
|2.062.386.849
|% 9,84
|
|HALKB
|5,83
|1.779.300.767
|% 3,37
|
|VAKBN
|4,80
|2.062.386.849
|% 9,84
|
|HALKB
|5,83
|1.779.300.767
|% 3,37
|
|KARSN
|5,21
|1.425.683.982
|% 1,96
|
|EKGYO
|2,44
|622.948.193
|% -0,81
|
|PETKM
|5,19
|1.328.068.027
|% 1,57
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|6,9592
|6,9638
|% -0,01
|
|Euro
|8,4442
|8,4502
|% 0,20
|
|Sterlin
|9,7232
|9,7719
|% 0,09
|
|Frank
|7,7434
|7,7900
|% -0,10
|
|Riyal
|1,8500
|1,8593
|% -0,17
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.786
|1.786
|11,06
|
|Altın Gr.
|399
|399
|1,46
|
|Cumhuriyet
|2.657
|2.697
|5,00
|
|Tam
|2.643
|2.712
|8,10
|
|Yarım
|1.278
|1.312
|3,91
|
|Çeyrek
|641
|656
|1,96
|
|Gümüş.Ons
|27,43
|27,46
|0,45
|
|Gümüş Gr.
|6,14
|6,14
|0,09
|
|B. Petrol
|63,73
|63,73
|-0,20
|
Seans Raporu
17:59
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17:59LINK
Yüzde 9.97 oranında artışla 38.82 lira fiyatla işlem gören hissede 513, 186 adet işlem
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17:58
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17:58XU100
Endeks 1, 562 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 03 üstünde . İşlem hacmi 33, 387.00 milyon TL de
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17:58EUHOL
Yüzde 4.20 oranında artışla 3.97 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 177, 316 adet işlem