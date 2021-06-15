***TATGD*** TAT GIDA SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









Bağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıKPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği2021Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi19.03.2021Tescil Tarihi14.06.2021Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su14.06.2021 - 10348AçıklamalarŞirketimizin 19.03.2021 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında, 2021 yılı hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi ve ilgili kanunlardaki düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere bağımsız denetim kuruluşu olarak KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçilmesine ilişkin karar İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 14.06.2021 tarihinde tescil ve T.Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942422BIST