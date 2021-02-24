***TATGD*** TAT GIDA SANAYİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)









***TATGD*** TAT GIDA SANAYİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarTat Gıda 31.12.2020 tarihli faaliyet raporu bilgilerinize sunulmuştur.