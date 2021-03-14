***TATGD*** TAT GIDA SANAYİ A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi
14.03.2021 22:45
***TATGD*** TAT GIDA SANAYİ A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi )
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Türkçe
Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.01.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bildirime Konu Durumun Niteliği
Süt ve süt ürünleri iş kolundaki faaliyetlerin devredilmesi
Durdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında Bilgi
Süt ve süt ürünleri iş kolundaki tüm faaliyetler
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Nedeni
Şirket'in uzun vadeli iş planları çerçevesinde, ana faaliyet konumuz olan ve toplam karlılığımız içinde daha yüksek paya sahip olan salça ve konserve ürünleri iş koluna odaklanılması ve süt ve süt ürünleri iş kolundaki tüm varlıkların satışı.
Varsa Yetkili Organ Karar Tarihi
06.01.2021
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik Tarihi
Sözleşmedeki kapanış koşullarının tamamlanmasıyla birlikte süt ve süt ürünleri iş kolundaki üretim tesislerimize ait varlıkların ve markamızın devri 12.03.2021 tarihinde gerçekleştirilmiş olup, satışın tamamlanması ile birlikte süt ve süt ürünleri konusundaki faaliyetimiz sona ermiştir.
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine Etkisi
Şirket'in süt ve süt ürünleri iş kolundaki üretim faaliyetleri sona ermiş olup, ana faaliyet konusu olan salça ve konserve ürünleri iş kolundaki üretim faaliyetleri ise devam edecektir.
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına Etkisi
Süt ve süt ürünleri iş kolu Şirket satış hasılatının yaklaşık yarısını oluşturmaktadır.
Kısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki Payı
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İş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi Sayısı
Süt ve süt ürünleri iş kolundaki bütün hak ve borçlarıyla Alıcı?ya devredilenler dahil toplam 361 çalışanımızın Şirketimiz ile olan iş akitleri feshedilmiştir
Ödenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının Toplamı
İş kolu faaliyetlerinin sona ermesi dolayısıyla çalışanlarla ilgili devir tarihi itibariyle katlanılan yükümlülük tutarı 30 milyon TL ?dir.
Şirket Yönetimince Alınan Tedbirler
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Yeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken Olaylar
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Yeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen Tarih
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Şirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl Etkileneceği
Şirket, karlılığı içinde çok daha yüksek paya sahip olan ana faaliyet konusu salça ve konserve ürünleri iş kolunda faaliyetine devam edeceğinden, Şirket'in sürekliliği etkilenmeyecektir.
Açıklamalar
11.06.2020 ve 06.01.2021 tarihli özel durum açıklamalarımız ile kamuoyuna duyurulan, süt ve süt ürünleri iş kolundaki, süt işletmelerimize ait Bursa ili Mustafakemalpaşa ilçesi ve Aydın ile Söke ilçesinde bulunan tesisler ile bu tesislerin üzerinde bulunduğu gayrimenkuller, söz konusu tesislerde bulunan makine ve ekipmanlar, süt ve süt ürünleri iş koluyla ilgili Sek markası dahil tüm fikri haklar, alan adları ve sosyal medya hesapları, stoklar, ilgili iş kolu çalışanları ve iş koluyla bağlantılı bazı tedarik ve alt yüklenici sözleşmelerinin devir işlemlerine ilişkin devir sözleşmesinde belirtilen ön koşullar gerçekleştirilmiş, Sözleşmede belirtilen satış bedelinden devredilen çalışanlara ait haklar düşülerek ve diğer düzeltmeler sonrası toplam 218,3 milyon TL + KDV tahsil edilmiş ve 12.03.2021 tarihi itibarıyla tapu devir tescil işlemleri tamamlanmıştır. Söz konusu varlıkların satışından TFRS uyarınca hazırlanan finansal raporlarımızda çalışanlar için ödenen tazminatlar ve stoklar hariç yaklaşık 89 milyon TL kar oluşması beklenmektedir.
Kapanışta, daha uygun koşullarda satışını gerçekleştirebileceğimiz yaklaşık 20 milyon TL değerindeki mamul niteliğindeki stokların Alıcı'ya devredilmemesinde mutabık kalınmıştır. Sözleşme'de belirlenen tahmini stok değerleri ile kapanış tarihinde devredilen fiili stokların değeri arasındaki nihai fark şirketimiz tarafından alıcıya ödenecektir.
Konuya ilişkin önemli gelişmeler yatırımcılarımızla paylaşılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918110
BIST