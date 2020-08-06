***TATGD*** TAT GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***TATGD*** TAT GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler136.000.000 21.601.088 10.107.809 404.935 232.466 94.838.483 199.113.868 38.576.777 500.875.426 500.875.426Transferler782.539 37.794.238 -38.576.777 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)33.237.977 33.237.977 33.237.977Dönem Karı (Zararı)33.237.977 33.237.977 33.237.977Kar PaylarıDönem Sonu Bakiyeler136.000.000 21.601.088 0 0 0 0 0 10.107.809 0 0 0 0 0 0 404.935 0 232.466 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95.621.022 0 0 0 236.908.106 33.237.977 0 534.113.403 534.113.403Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler136.000.000 21.601.088 10.107.809 -691.572 934.316 -6.051.296 95.621.022 236.908.106 66.155.440 560.584.913 560.584.913Transferler-66.087.662 132.243.102 -66.155.440 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-144.833 60.846.761 60.701.928 60.701.928Dönem Karı (Zararı)60.846.761 60.846.761 60.846.761Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-144.833 -144.833 -144.833Kar Payları-30.133.377 -30.133.377 -30.133.377Dönem Sonu Bakiyeler136.000.000 21.601.088 10.107.809 -691.572 934.316 -6.196.129 29.533.360 339.017.831 60.846.761 591.153.464 591.153.464Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI139.961.737 103.987.333Dönem Karı (Zararı)60.846.761 33.237.977Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)60.846.761 33.237.977Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler55.522.284 39.818.671Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler3 10.430.990 9.227.370Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler4.506.364 1.042.607Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 19.494 0Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 4.486.870 1.042.607Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler12.561.541 7.597.710Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler3.912.804 5.329.872Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 0Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler8.648.737 2.267.838Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler0 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler13.424.791 19.798.069Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler15 -2.359.747 -4.763.078Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler15 15.585.476 25.363.276Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri-607.244 746.759Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri806.306 -1.548.888Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-631.361 -3.649.976Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler11 -631.361 -3.649.976Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler0 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler16 19.319.470 4.812.624Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-295.333 -721.878Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler14 -295.333 -721.878Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmelerİştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler0 0Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler17 -3.794.178 1.712.145İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler40.239.256 36.397.178Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-61.837.111 -28.948.611İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-52.156.390 -21.240.543İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-9.680.721 -7.708.068Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler22.487.993 33.643.931İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)22.487.993 33.643.931Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler100.314.953 76.111.172Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-24.038.860 -18.842.063Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-8.212.228 -22.056.796İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-15.721.888 -24.448.276İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7.509.660 2.391.480Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-335.443 -660.126Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-2.286.751 -1.785.887İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-2.286.751 -1.785.887Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)14.146.703 -1.064.442İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları156.608.301 109.453.826Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-1.859.072 -2.679.620Vergi İadeleri (Ödemeleri)-14.787.492 -2.786.873YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-3.352.081 -9.751.596İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.739.842 729.903Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.739.842 729.903Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-5.091.923 -10.481.499Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-5.091.923 -10.481.499Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 0Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 0Alınan Temettüler0 0Alınan Faiz0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI33.527.551 90.102.563Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri311.006.113 174.575.351Kredilerden Nakit Girişleri311.006.113 174.575.351Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-228.463.782 -62.652.274Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-228.463.782 -62.652.274İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları0 0Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-5.655.674 -3.504.080Ödenen Temettüler10 -30.133.377 0Ödenen Faiz-15.585.476 -22.396.399Alınan Faiz2.359.747 4.079.965YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)170.137.207 184.338.300NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)170.137.207 184.338.300DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ10.476.743 27.697.717DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ180.613.950 212.036.017Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri180.613.950 10.476.743Ticari Alacaklar446.642.074 383.880.332İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar18 428.459.621 376.303.231İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 18.182.453 7.577.101Diğer Alacaklar999.466 1.336.347İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar999.466 1.336.347Türev Araçlar742.559 0Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar11 742.559 0Stoklar6 233.634.152 338.435.975Peşin Ödenmiş Giderler30.578.527 6.539.667İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler30.578.527 6.539.667Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar0 0Diğer Dönen Varlıklar43.476.124 36.850.078İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar17 43.476.124 36.850.078ARA TOPLAM936.686.852 777.519.142Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar8 969.124 2.331.450TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR937.655.976 779.850.592DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar2.517.599 2.517.599Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar2.517.599 2.517.599Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlar2.517.599 2.517.599Diğer Alacaklar68.085 68.085İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar68.085 68.085Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0 0Maddi Duran Varlıklar7 183.894.535 188.140.338Arazi ve Arsalar16.468.023 16.468.023Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri4.346.707 4.315.635Binalar26.602.789 27.354.003Tesis, Makine ve Cihazlar116.784.468 121.248.141Taşıtlar263.077 239.244Mobilya ve Demirbaşlar16.668.060 16.458.584Özel Maliyetler1.108.939 1.204.450Yapılmakta Olan Yatırımlar1.652.472 852.258Kullanım Hakkı Varlıkları21.788.317 21.415.501Maddi Olmayan Duran Varlıklar8.576.074 8.125.580Diğer Haklar8.576.074 8.125.580Peşin Ödenmiş Giderler0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler0 0Ertelenmiş Vergi Varlığı1.982.106 1.034.826Diğer Duran Varlıklar2.522.435 25.210.872İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar17 2.522.435 25.210.872TOPLAM DURAN VARLIKLAR221.349.151 246.512.801TOPLAM VARLIKLAR1.159.005.127 1.026.363.393KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar47.234.750 6.587.202İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar3.686.142 3.094.456Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 3.686.142 3.094.456İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar43.548.608 3.492.746Banka Kredileri39.237.293 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 4.311.315 3.492.746Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları74.008.777 54.400.884İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları74.008.777 54.400.884Banka Kredileri4 74.008.777 54.400.884Ticari Borçlar173.362.929 180.768.851İlişkili Taraflara Ticari Borçlar18 20.380.065 36.101.953İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 152.982.864 144.666.898Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar4.804.379 7.193.554Diğer Borçlar8.788.642 11.075.393İlişkili Taraflara Diğer Borçlar18 2.503.646 6.434.748İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6.284.996 4.640.645Türev Araçlar7.985.114 115.844Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar11 7.985.114 115.844Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)18.740.980 4.594.277İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)18.740.980 4.594.277Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü7.911.682 4.273.421Kısa Vadeli Karşılıklar14.729.655 5.580.918Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar2.700.000 2.200.000Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar12.029.655 3.380.918ARA TOPLAM357.566.908 274.590.344TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER357.566.908 274.590.344UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar191.911.329 166.610.370İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar7.990.592 8.186.960Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 7.990.592 8.186.960İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar183.920.737 158.423.410Banka Kredileri4 175.000.000 150.000.000Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 8.920.737 8.423.410Türev Araçlar0 7.758.072Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar11 0 7.758.072Uzun Vadeli Karşılıklar18.373.426 16.819.694Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar18.373.426 16.819.694Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER210.284.755 191.188.136TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER567.851.663 465.778.480ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar591.153.464 560.584.913Ödenmiş Sermaye10 136.000.000 136.000.000Sermaye Düzeltme Farkları10 21.601.088 21.601.088Paylara İlişkin Primler (İskontolar)10 10.107.809 10.107.809Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-691.572 -691.572Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-691.572 -691.572Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-691.572 -691.572Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-5.261.813 -5.116.980Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-6.196.129 -6.051.296Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-6.196.129 -6.051.296Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)934.316 934.316Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)934.316 934.316Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler29.533.360 95.621.022Yasal Yedekler10 29.533.360 95.621.022Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları339.017.831 236.908.106Net Dönem Karı veya Zararı60.846.761 66.155.440TOPLAM ÖZKAYNAKLAR591.153.464 560.584.913TOPLAM KAYNAKLAR1.159.005.127 1.026.363.393Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat12 745.370.382 533.335.134 368.236.975 271.336.449Satışların Maliyeti12 -579.872.850 -419.118.135 -287.375.078 -216.268.562TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)165.497.532 114.216.999 80.861.897 55.067.887Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı0 0 0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti0 0 0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0 0BRÜT KAR (ZARAR)165.497.532 114.216.999 80.861.897 55.067.887Genel Yönetim Giderleri-32.672.649 -30.146.827 -15.558.854 -13.962.498Pazarlama Giderleri-48.502.544 -46.733.567 -24.974.459 -22.782.756Araştırma ve Geliştirme Giderleri-789.860 -848.209 -381.073 -428.906Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 23.675.284 26.026.249 13.873.145 11.912.837Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13 -10.850.929 -11.552.050 -5.388.670 -4.342.395ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)96.356.834 50.962.595 48.431.986 25.464.169Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler14 547.911 961.257 423.201 842.781Yatırım Faaliyetlerinden Giderler14 -32.092 0 -27.974 0TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri-19.494 0 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)96.853.159 51.923.852 48.827.213 26.306.950Finansman Gelirleri15 8.815.123 24.485.011 5.006.679 19.756.866Finansman Giderleri15 -24.919.519 -39.301.754 -12.224.789 -25.514.414SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)80.748.763 37.107.109 41.609.103 20.549.402Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-19.319.470 -4.812.624 -8.311.529 -2.335.844Dönem Vergi (Gideri) Geliri16 -20.213.187 -3.831.924 -8.095.294 -2.068.774Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri16 893.717 -980.700 -216.235 -267.070SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)61.429.293 32.294.485 33.297.574 18.213.558DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-582.532 943.492 -1.164.532 1.311.351DÖNEM KARI (ZARARI)60.846.761 33.237.977 32.133.042 19.524.909Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları60.846.761 33.237.977 32.133.042 19.524.909Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç (Kuruş) 0,45000000 0,24000000 0,24000000 0,13000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Seyreltilmiş Pay Başına Kazanç (Kuruş) 0,45000000 0,24000000 0,24000000 0,13000000DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-144.833 0 104.039 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0 0 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-185.683 0 133.384 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)-185.683 0 133.384 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler40.850 0 -29.345 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi40.850 0 -29.345 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-144.833 0 104.039 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)60.701.928 33.237.977 32.237.081 19.524.909Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları60.701.928 33.237.977 32.237.081 19.524.909http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866118BIST