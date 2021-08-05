***TATGD*** TAT GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***TATGD*** TAT GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler136.000.000 21.601.088 10.107.809 -691.572 934.316 -6.051.296 95.621.022 236.908.106 66.155.440 560.584.913 560.584.913Transferler-66.087.662 132.243.102 -66.155.440 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 -144.833 60.846.761 60.701.928 60.701.928Dönem Karı (Zararı)60.846.761 60.846.761 60.846.761Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Kar Payları-30.133.377 -30.133.377 -30.133.377Dönem Sonu Bakiyeler136.000.000 21.601.088 0 0 0 0 0 10.107.809 0 0 0 0 0 0 -691.572 0 934.316 0 0 0 0 0 0 0 -6.196.129 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29.533.360 0 0 0 339.017.831 60.846.761 0 591.153.464 0 591.153.464Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler136.000.000 21.601.088 10.107.809 -749.631 2.705.092 -743.102 29.533.338 339.018.230 167.274.341 704.747.165 704.747.165Transferler42.928.446 124.345.895 -167.274.341 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 743.102 154.782.090 155.525.192 155.525.192Dönem Karı (Zararı)154.782.090 154.782.090 154.782.090Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 743.102 743.102 743.102Kar Payları-42.111.998 0 -42.111.998 -42.111.998Dönem Sonu Bakiyeler136.000.000 21.601.088 10.107.809 -749.631 2.705.092 0 72.461.784 421.252.127 154.782.090 818.160.359 818.160.359Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI179.330.679 139.961.737Dönem Karı (Zararı)150.625.305 80.166.231Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)85.061.521 63.694.444Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)65.563.784 16.471.787Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-22.886.080 49.731.687Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler3 5.143.369 4.640.393Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler1.479 4.506.364Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 0 19.494Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 1.479 4.486.870Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler38.405.864 12.561.541Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler25.806.423 3.912.804Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 0Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler12.599.441 8.648.737Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler0 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler8.166.069 13.424.791Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler15 -8.773.193 -2.359.747Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler15 16.813.242 15.585.476Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri-3.652.880 -607.244Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri3.778.900 806.306Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-512.371 -631.361Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-512.371 -631.361Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler0 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler16 -4.156.785 19.319.470Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler195.603 -295.333Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler14 195.603 -295.333Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-69.041.724 0Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-1.087.584 -3.794.178İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler93.048.582 26.710.383Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler53.768.270 -61.837.111İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)75.596.770 -52.156.390İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-21.828.500 -9.680.721Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler8.604.201 8.959.120İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8.604.201 8.959.120Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler111.996.648 100.314.953Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-32.141.121 -24.038.860Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-39.148.093 -8.212.228İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-21.876.894 -15.721.888İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-17.271.199 7.509.660Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-274.364 -335.443Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-2.899.247 -2.286.751İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-2.899.247 -2.286.751Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-6.857.712 14.146.703Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları220.787.807 156.608.301Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-25.248.144 -1.859.072Vergi İadeleri (Ödemeleri)-16.208.984 -14.787.492YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI139.788.885 -3.352.081İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri7.542 1.739.842Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri7.542 1.739.842Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-42.346.978 -5.091.923Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-42.346.978 -5.091.923Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri182.128.321 0Alınan Temettüler0 0Alınan Faiz0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-164.673.224 33.527.551Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri27.507.406 311.006.113Kredilerden Nakit Girişleri27.507.406 311.006.113Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-137.612.578 -228.463.782Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-137.612.578 -228.463.782İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları0 0Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-4.367.324 -5.655.674Ödenen Temettüler-42.111.998 -30.133.377Ödenen Faiz10 -16.861.923 -15.585.476Alınan Faiz10 8.773.193 2.359.747YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)154.446.340 170.137.207NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)154.446.340 170.137.207DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ120.612.224 10.476.743DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ275.058.564 180.613.950Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri275.058.564 120.612.224Ticari Alacaklar388.027.171 445.574.341İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5,18 353.537.612 429.134.382İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 34.489.559 16.439.959Diğer Alacaklar943.878 1.071.452İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar943.878 1.071.452Türev Araçlar0 416.506Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar0 416.506Stoklar6 295.585.372 360.736.236Peşin Ödenmiş Giderler44.860.992 12.719.871İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler44.860.992 12.719.871Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar5.495.487 0Diğer Dönen Varlıklar38.684.329 71.383.844İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar17 38.684.329 71.383.844ARA TOPLAM1.048.655.793 1.012.514.474Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar0 160.311.638TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.048.655.793 1.172.826.112DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar4.381.574 4.381.574Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar4.381.574 4.381.574Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlar4.381.574 4.381.574Diğer Alacaklar68.085 68.085İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar68.085 68.085Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0 0Maddi Duran Varlıklar7 125.347.148 90.030.091Arazi ve Arsalar2.419.338 2.419.338Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri7.698.967 7.804.055Binalar11.410.925 9.367.898Tesis, Makine ve Cihazlar92.127.567 62.665.848Taşıtlar254.460 279.081Mobilya ve Demirbaşlar7.231.269 6.482.713Özel Maliyetler856.896 1.011.158Yapılmakta Olan Yatırımlar3.347.726Kullanım Hakkı Varlıkları9.980.364 10.722.316Maddi Olmayan Duran Varlıklar8.802.966 7.119.559Diğer Haklar8.802.966 7.119.559Peşin Ödenmiş Giderler0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler0 0Ertelenmiş Vergi Varlığı6.751.155 4.974.330Diğer Duran Varlıklar35.249.594 18.580.385İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar17 35.249.594 18.580.385TOPLAM DURAN VARLIKLAR190.580.886 135.876.340TOPLAM VARLIKLAR1.239.236.679 1.308.702.452KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar11.365.087 48.977.157İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar3.143.659 1.904.640Kiralama İşlemlerinden Borçlar5,18 3.143.659 1.904.640İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar8.221.428 47.072.517Banka Kredileri4 6.903.701 42.383.179Kiralama İşlemlerinden Borçlar1.317.727 4.689.338Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları175.000.000 73.231.532İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları175.000.000 73.231.532Banka Kredileri175.000.000 73.231.532Ticari Borçlar170.628.074 213.429.047İlişkili Taraflara Ticari Borçlar18 19.887.081 41.763.975İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 150.740.993 171.665.072Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar4.609.093 7.428.260Diğer Borçlar6.455.432 18.729.820İlişkili Taraflara Diğer Borçlar18 2.997.281 9.854.993İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar3.458.151 8.874.827Türev Araçlar0 928.877Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar0 928.877Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)6.297.753 6.572.117İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)6.297.753 6.572.117Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0 13.809.180Kısa Vadeli Karşılıklar26.224.904 14.778.030Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar1.747.433 2.900.000Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar24.477.471 11.878.030ARA TOPLAM400.580.343 397.884.020Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler0 13.497.915TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER400.580.343 411.381.935UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar7.048.591 180.836.812İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar6.642.887 2.594.164Kiralama İşlemlerinden Borçlar18 6.642.887 2.594.164İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar405.704 178.242.648Banka Kredileri4 0 175.000.000Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 405.704 3.242.648Türev Araçlar0 0Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar0 0Uzun Vadeli Karşılıklar13.447.386 11.736.540Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar13.447.386 11.736.540Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER20.495.977 192.573.352TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER421.076.320 603.955.287ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar818.160.359 704.747.165Ödenmiş Sermaye10 136.000.000 136.000.000Sermaye Düzeltme Farkları10 21.601.088 21.601.088Paylara İlişkin Primler (İskontolar)10 10.107.809 10.107.809Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-749.631 -749.631Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-749.631 -749.631Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-749.631 -749.631Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)2.705.092 1.961.990Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)0 -743.102Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-743.102Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)2.705.092 2.705.092Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)2.705.092 2.705.092Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler72.461.784 29.533.338Yasal Yedekler10 72.461.784 29.533.338Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları421.252.127 339.018.230Net Dönem Karı veya Zararı154.782.090 167.274.341TOPLAM ÖZKAYNAKLAR818.160.359 704.747.165TOPLAM KAYNAKLAR1.239.236.679 1.308.702.452Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat12 454.414.579 393.724.294 240.720.691 192.761.974Satışların Maliyeti12 -319.301.134 -268.719.657 -166.004.069 -129.359.966TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)135.113.445 125.004.637 74.716.622 63.402.008BRÜT KAR (ZARAR)135.113.445 125.004.637 74.716.622 63.402.008Genel Yönetim Giderleri-36.509.321 -28.811.187 -18.133.033 -14.015.149Pazarlama Giderleri-36.172.035 -25.862.321 -19.367.699 -14.138.056Araştırma ve Geliştirme Giderleri-729.466 -496.653 -281.430 -281.948Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 19.072.955 15.410.119 11.315.613 9.314.569Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13 -7.777.758 -6.269.674 -5.347.802 -3.028.437ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)72.997.820 78.974.921 42.902.271 41.252.987Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler14 1.979.095 541.365 309.469 423.200Yatırım Faaliyetlerinden Giderler14 -13.570 -31.124 3.494 -27.006TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri0 -19.494 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)74.963.345 79.465.668 43.215.234 41.649.181Finansman Gelirleri15 66.341.066 8.815.123 37.005.290 5.006.679Finansman Giderleri15 -56.242.890 -24.586.347 -30.868.801 -12.048.494SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)85.061.521 63.694.444 49.351.723 34.607.366Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri4.156.785 -19.319.470 14.427.256 -8.311.529Dönem Vergi (Gideri) Geliri16 3.095.683 -20.213.187 13.264.612 -8.095.294Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri16 1.061.102 893.717 1.162.644 -216.235SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)89.218.306 44.374.974 63.778.979 26.295.837DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)65.563.784 16.471.787 -249.537 5.837.205DÖNEM KARI (ZARARI)154.782.090 60.846.761 63.529.442 32.133.042Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları154.782.090 60.846.761 63.529.442 32.133.042Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen faaliyetlerden pay başına kazanç (kuruş) 0,66000000 0,33000000 0,47000000 0,19000000Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Durdurulan faaliyetlerden pay başına kazanç (kuruş) 0,48000000 0,12000000 0,00000000 0,04000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar743.102 -144.833 -37.831 104.039Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)990.803 -185.683 -50.441 133.384Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)990.803 -185.683 -50.441 133.384Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-247.701 40.850 12.610 -29.345Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi-247.701 40.850 12.610 -29.345DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)743.102 -144.833 -37.831 104.039TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)155.525.192 60.701.928 63.491.611 32.237.081Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları155.525.192 60.701.928 63.491.611 32.237.081http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955203BIST