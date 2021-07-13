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***TATGD*** TAT GIDA SANAYİ A.Ş.( İhraç Belgesi

13.07.2021 19:45



***TATGD*** TAT GIDA SANAYİ A.Ş.( İhraç Belgesi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İhraç Belgesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.06.2021, 12.07.2021
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

21.06.2021 tarihli açıklamamıza konu olan Şirketimizin 200.000.000 TL'ye kadar, bir veya birden fazla defada, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli olarak satılmak üzere, bir yıllık dönem içerisinde yurtiçinde borçlanma aracı ihraç etmesine ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu''nun 08.07.2021 tarih ve 36/1059 sayılı kararı ile onaylanmış olup, söz konusu Başvuru Formu, İhraç Belgesi ve İhraç Belgesi Eki ekte yer almaktadır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950903


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