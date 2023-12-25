***TATGD*** TAT GIDA SANAYİ A.Ş.( İhraç Belgesi
25.12.2023 21:58
***TATGD*** TAT GIDA SANAYİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.11.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
21.11.2023 tarihli açıklamamıza konu olan Şirketimizin 3.000.000.000 TL'ye kadar, bir veya birden fazla defada, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli olarak satılmak üzere, bir yıllık dönem içerisinde yurtiçinde borçlanma aracı ihraç etmesine ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.12.2023 tarih ve 80/1739 sayılı kararı ile onaylanmış olup, söz konusu Başvuru Formu, İhraç Belgesi ve İhraç Belgesi Eki ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1229112
BIST
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18:057.265
En Düşük
|Değişim
|: -3,87%
|| -292,69
|Açılış
|: 7.527
|
|Önceki Kapanış
|: 7.558
|
7.208
En Yüksek
7.527
18:0529,2314
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0794
|Açılış
|: 29,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 29,2600
|
29,2314
En Düşük
29,1750
18:0532,2587
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,2354
|Açılış
|: 32,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,1500
|
32,2587
En Düşük
32,0232
18:051.927,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 1,08
|Açılış
|: 1.927,41
|
|Önceki Kapanış
|: 1.926,33
|
1.927,41
En Düşük
1.924,45
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MTRKS
|52,00
|56.024.825
|% 9,89
|
|MTRYO
|6,37
|2.052.917
|% 7,78
|
|PRZMA
|32,72
|75.432.350
|% 7,28
|
|BJKAS
|46,96
|32.720.570
|% 6,73
|
|ERSU
|9,93
|20.705.702
|% 5,19
|
|SKBNK
|5,67
|226.221.991
|% -10,00
|
|TABGD
|99,00
|372.869.544
|% -10,00
|
|QNBFB
|270,00
|7.506.145
|% -10,00
|
|BRYAT
|2.089,00
|163.503.830
|% -10,00
|
|KLNMA
|27,90
|7.035.439
|% -10,00
|
|THYAO
|226,20
|3.864.989.289
|% -2,92
|
|TUPRS
|139,00
|3.707.156.674
|% -4,01
|
|KBORU
|46,40
|2.172.927.785
|% -1,65
|
|ISCTR
|22,62
|2.070.828.262
|% -4,88
|
|AKBNK
|38,04
|1.954.087.273
|% -2,86
|
|EKGYO
|6,91
|731.254.121
|% -2,40
|
|ISCTR
|22,62
|2.070.828.262
|% -4,88
|
|YKBNK
|20,06
|1.708.032.966
|% -1,96
|
|ZOREN
|4,04
|335.571.662
|% -6,26
|
|BEGYO
|2,80
|226.557.977
|% 0,36
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,1854
|29,2314
|% 0,27
|
|Euro
|32,2357
|32,2583
|% 0,73
|
|Sterlin
|36,9383
|37,1235
|% 0,03
|
|Frank
|33,9642
|34,1688
|% 0,03
|
|Riyal
|7,7604
|7,7993
|% 0,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,17
|24,22
|% 0,66
|
|Platin
|970,66
|980,34
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.202,35
|1.207,70
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,18
|79,18
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.052,78
|2.053,27
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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17:59YESIL
Yüzde -8.54 oranında düşüşle 3.64 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 581, 333 adet işlem
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17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ARCLK, SISE, FROTO
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17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -255, 12 kaybederek (% -3.81 ) 6, 439