***TATGD*** TAT GIDA SANAYİ A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri
22.02.2023 18:58
***TATGD*** TAT GIDA SANAYİ A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.17-1 Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, halka açık şirketler ve bağlı ortaklıkları ile ilişkili tarafları arasındaki yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerin bir hesap dönemi içerisindeki tutarının,
a) Alış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan satışların maliyetine olan oranının,
b) Satış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan hasılat tutarına olan oranının,
%10'dan fazla bir orana ulaşacağının öngörülmesi durumunda, yönetim kurulu tarafından işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırılmasına ilişkin olarak kamuya açıklanmak üzere bir rapor hazırlanmalıdır. Bu çerçevede hazırlanan rapor ekte yer almakta olup, söz konusu raporun kabulüne ve Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığı ile kamuya açıklanmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1116158
BIST
18:055.071
En Yüksek
|Değişim
|: -1,51%
|| -77,98
|Açılış
|: 5.163
|
|Önceki Kapanış
|: 5.149
|
5.175
En Düşük
5.047
18:0518,8799
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0136
|Açılış
|: 19,1550
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1650
|
18,9106
En Düşük
18,8057
18:0520,0564
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0350
|Açılış
|: 20,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4200
|
20,4070
En Düşük
20,0000
18:051.110,77
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -2,36
|Açılış
|: 1.110,77
|
|Önceki Kapanış
|: 1.113,13
|
1.120,22
En Düşük
1.109,85
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SEGYO
|2,31
|11.098.307
|% 10,00
|
|KLSYN
|3,19
|86.995.213
|% 10,00
|
|ULUSE
|287,30
|27.438.304
|% 9,99
|
|CANTE
|68,30
|138.433.670
|% 9,98
|
|KAPLM
|92,60
|12.590.035
|% 9,98
|
|AKCNS
|76,50
|54.878.699
|% -10,00
|
|AFYON
|11,34
|174.236.443
|% -10,00
|
|RODRG
|63,90
|56.171.206
|% -10,00
|
|KONYA
|4.296,60
|172.924.070
|% -10,00
|
|TUCLK
|31,32
|31.990.556
|% -10,00
|
|EREGL
|45,50
|8.390.887.030
|% -8,74
|
|KRDMD
|22,58
|4.718.764.980
|% -9,97
|
|THYAO
|136,40
|4.052.505.413
|% -0,80
|
|EKGYO
|8,04
|3.429.908.050
|% -9,97
|
|OYAKC
|41,52
|3.273.114.865
|% 3,59
|
|EKGYO
|8,04
|3.429.908.050
|% -9,97
|
|KRDMD
|22,58
|4.718.764.980
|% -9,97
|
|EREGL
|45,50
|8.390.887.030
|% -8,74
|
|YKBNK
|9,16
|1.618.794.921
|% 2,12
|
|AKBNK
|16,06
|2.486.656.923
|% 1,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8642
|18,8755
|% 0,05
|
|Euro
|20,0661
|20,0746
|% -0,08
|
|Sterlin
|22,7038
|22,8177
|% -0,29
|
|Frank
|20,2092
|20,3310
|% -0,23
|
|Riyal
|5,0147
|5,0399
|% 0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.831
|1.831
|-3,55
|
|Altın Gr.
|1.111
|1.111
|-2,14
|
|Cumhuriyet
|7.591
|7.705
|-19,00
|
|Tam
|7.603
|7.667
|-32,00
|
|Yarım
|3.714
|3.752
|-15,00
|
|Çeyrek
|1.857
|1.876
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|21,58
|21,61
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|13,09
|13,10
|-0,15
|
|B. Petrol
|80,65
|80,65
|-2,40
|