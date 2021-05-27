***TATGD*** TAT GIDA SANAYİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***TATGD*** TAT GIDA SANAYİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi27.05.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKredi derecelendirme kuruluşu Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş., Şirketimizin uzun vadeli ulusal kredi derecelendirme notunu AA, kısa vadeli ulusal kredi derecelendirme notunu A1+ ve görünümünü Stabil olarak teyit etmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938419BIST