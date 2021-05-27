***TATGD*** TAT GIDA SANAYİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
27.05.2021 16:19
***TATGD*** TAT GIDA SANAYİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.05.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kredi derecelendirme kuruluşu Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş., Şirketimizin uzun vadeli ulusal kredi derecelendirme notunu AA, kısa vadeli ulusal kredi derecelendirme notunu A1+ ve görünümünü Stabil olarak teyit etmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938419
BIST
18:051.415
En Yüksek
|Değişim
|: -0,84%
|| -12,03
|Açılış
|: 1.427
|
|Önceki Kapanış
|: 1.427
|
1.429
En Düşük
1.411
18:058,5440
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 0,0881
|Açılış
|: 8,4450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4400
|
8,5440
En Düşük
8,4264
18:0510,4377
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 0,1220
|Açılış
|: 10,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3000
|
10,4377
En Düşük
10,2928
18:05518,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 3,00
|Açılış
|: 518,72
|
|Önceki Kapanış
|: 515,72
|
519,86
En Düşük
512,99
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YAYLA
|3,19
|25.344.278
|% 10,00
|
|SRVGY
|82,60
|24.924.133
|% 9,99
|
|TUCLK
|10,72
|66.297.091
|% 9,95
|
|KAPLM
|22,32
|4.663.176
|% 9,95
|
|ISBIR
|7.829,80
|3.324.482
|% 8,45
|
|KUTPO
|44,56
|124.325.356
|% -9,98
|
|ISGSY
|12,28
|62.911.728
|% -9,97
|
|GEDZA
|45,78
|44.859.004
|% -9,97
|
|METUR
|26,78
|30.088.120
|% -9,95
|
|DERHL
|5,93
|56.203.452
|% -9,88
|
|THYAO
|13,05
|2.250.923.769
|% 0,00
|
|GARAN
|7,96
|1.383.329.751
|% -2,09
|
|YKBNK
|2,16
|1.084.223.053
|% -0,46
|
|SAHOL
|8,44
|890.970.125
|% -0,35
|
|EREGL
|18,86
|692.222.137
|% -1,15
|
|YKBNK
|2,16
|1.084.223.053
|% -0,46
|
|EKGYO
|1,89
|418.188.608
|% -0,53
|
|GARAN
|7,96
|1.383.329.751
|% -2,09
|
|THYAO
|13,05
|2.250.923.769
|% 0,00
|
|KARSN
|4,68
|515.403.127
|% -3,51
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5386
|8,5440
|% 1,04
|
|Euro
|10,4237
|10,4377
|% 1,18
|
|Sterlin
|12,0549
|12,1153
|% 1,26
|
|Frank
|9,4666
|9,5237
|% 0,94
|
|Riyal
|2,2675
|2,2788
|% 0,87
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.893
|1.893
|-3,71
|
|Altın Gr.
|519
|519
|3,71
|
|Cumhuriyet
|3.403
|3.454
|-16,00
|
|Tam
|3.388
|3.473
|-14,00
|
|Yarım
|1.638
|1.680
|-6,77
|
|Çeyrek
|821
|840
|-3,39
|
|Gümüş.Ons
|27,76
|27,79
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|7,61
|7,62
|0,09
|
|B. Petrol
|68,99
|68,99
|0,26
|