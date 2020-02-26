***TATGD*** TAT GIDA SANAYİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu









***TATGD*** TAT GIDA SANAYİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe1. PAY SAHİPLERİ1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının KolaylaştırılmasıYıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı191.2. Bilgi Alma ve İnceleme HakkıÖzel denetçi talebi sayısıGenel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı1.3. Genel Kurulİlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/740037Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığıKAP açıklamaları Türkçe yapılmaktadır. Genel kurul toplantılarında faaliyet raporunun İngilizce versiyonu hazır bulundurulmaktadır.İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan is¸lemlerle ilgili KAP duyurularının bagˆlantıları2019 yılı içerisinde böyle bir işlem bulunmamaktadır.Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları2019 yılı içerisinde böyle bir işlem bulunmamaktadır.Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantılarıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/740207Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adıYatırımcı İlişkileri / Kurum Kimliği ve Yönetimi / Kurumsal Yönetim ve Politikalar / Bağış PolitikasıBağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/746820Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarasıEsas sözleşmemizin 15. maddesinde yer almaktadır.Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgiGenel kurul söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılmıştır.1.4. Oy HaklarıOy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığıHayır (No)Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranlarıYoktur.En büyük pay sahibinin ortaklık oranı% 43,71.5. Azlık HaklarıAzlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediğiHayır (No)Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.1.6. Kar Payı HakkıKurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adıYatırımcı İlişkileri / Kurum Kimliği ve Yönetimi / Kurumsal Yönetim ve Politikalar / Kâr Dağıtım PolitikasıYönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni6. Başkan, 2018 yılı kar dağıtımına ilişkin teklifin, Genel Kurul Toplantısından 21 gün önce Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’nin Elektronik Genel Kurul Sistemi’nde, Şirketin www.tatgida.com kurumsal internet adresinde ve 2018 yılı Faaliyet Raporu kitapçıklarında Kamuoyuna duyurulduğu bilgisini verdi, Yönetim Kurulunun teklifinin görüşülmesine geçildi. Sermaye Piyasası mevzuatı ile Şirket Esas Sözleşmesinin 19. maddesine ve 13.03.2018 tarihli Genel Kurul’da pay sahiplerinin bilgisine sunulan Şirketimiz Kâr Dağıtım Politikasına uygun olarak Şirketimizin uzun vadeli stratejileri yatırım, nakit ve finansman politikaları da dikkate alınarak, Şirket tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi tarafından denetlenen 01.01.2018 - 31.12.2018 hesap dönemine ait finansal tablolara göre hazırlanan gelir tablosunda tahakkuk eden 38.576.777,00 TL dönem karından 782.538,65 TL genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan 37.794.238,35 TL’nın geçmiş yıl karlarına aktarılması, Vergi Usul Kanunu’na göre hazırlanan gelir tablosunda oluşan 15.650.772,95 TL kardan 782.538,65 TL genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan 14.868.234,30 TL’nin olağanüstü yedek olarak ayrılmasına yönelik Yönetim Kurulu teklifi 221.760-TL red oyuna karşılık 90.465.917,80 TL kabul oyu neticesinde oy çokluğu kabul edildi. Pay sahibi Gürkan Yıldız’ın sermaye artırımı yapmayı düşünüyor musunuz? Sorusunu toplantı başkanı yanıtladı.Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/746887Bildirim İçeriğiGenel Kurul ToplantılarıGenel Kurul ToplantılarıGenel Kurul Tarihi Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı Doğrudan temsil edilen payların oranı Vekaleten temsil edilen payların oranı Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı11/03/2019 0 % 67 % 2 % 65 Yatırımcı İlişkileri / Kurum Kimliği ve Yönetimi / Genel Kurul Toplantısı / Toplantı Tutanakları Yatırımcı İlişkileri / Kurum Kimliği ve Yönetimi / Genel Kurul Toplantısı / Toplantı Tutanakları 8. madde 0 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/740037İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-III4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-IIFaaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)Şirketimiz internet sitesinin Yatırımcı İlişkileri / Kurum Kimliği ve Yönetimi / Komite Çalışma Esasları /Denetim Komitesi Çalışma Esasları başlığı altında bulunmaktadır.Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)Şirketimiz internet sitesinin Yatırımcı İlişkileri / Kurum Kimliği ve Yönetimi / Komite Çalışma Esasları / Kurumsal Yönetim Komitesi Çalışma Esasları başlığı altında bulunmaktadır.Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)Aday gösterme komitesi ile ilgili faaliyetler Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmektedir. Şirketimiz internet sitesinin Yatırımcı İlişkileri / Kurum Kimliği ve Yönetimi / Komite Çalışma Esasları / Kurumsal Yönetim Komitesi Çalışma Esasları başlığı altında bulunmaktadır.Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)Şirketimiz internet sitesinin Yatırımcı İlişkileri / Kurum Kimliği ve Yönetimi / Komite Çalışma Esasları / Risk Yönetimi Komitesi Çalışma Esasları başlığı altında bulunmaktadır.Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)Ücret Komitesi ile ilgili faaliyetler Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmektedir. Şirketimiz internet sitesinin Yatırımcı İlişkileri / Kurum Kimliği ve Yönetimi / Komite Çalışma Esasları / Kurumsal Yönetim Komitesi Çalışma Esasları başlığı altında bulunmaktadır.4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali HaklarFaaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adıFaaliyet raporunun yönetim ve değerlendirmler bölümünde yer almaktadır.Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adıYatırımcı İlişkileri / Kurum Kimliği ve Yönetimi /Kurumsal Yönetim ve Politikalar / Ücretlendirme PolitikasıFaaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adıHukuki Açıklamalar / Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali HaklarBildirim İçeriğiYönetim Kurulu Komiteleri-IIYönetim Kurulu Komiteleri-IIYönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor SayısıDenetim Komitesi (Audit Committee) - % 100 % 100 5 5Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - % 67 % 33 5 5Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) - % 100 % 50 7 7İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-I4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet EsaslarıEn son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihiYönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığıHayır (No)Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediğiEvet (Yes)Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriğiYetki devri olmamıştır.İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısıBulunmamaktadır.Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarasıRisk Yönetimi / İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetlerine İlişkin DeğerlendirmeYönetim kurulu başkanının adıSemahat Sevim Arselİcra başkanı / genel müdürün adıArzu Aslan KesimerYönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısıYönetim kurulu başkanı ve genel müdür ayrı kişilerdir.Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısıKurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adıBulunmamaktadır.Kadın üyelerin sayısı ve oranıYönetim kurulumuzda %36 oranında, 4 kadın üye bulunmaktadır.Bildirim İçeriğiYönetim Kurulunun YapısıYönetim Kurulunun YapısıYönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı İcrada Görevli Olup Olmadığı Bağımsız Üye Olup Olmadığı Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup OlmadığıSemahat Sevim Arsel İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 20/03/2009 Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)Rahmi M. Koç İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 20/03/2009 Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)Ömer M. Koç İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 20/03/2009 Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)Ali Y. Koç İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 20/03/2009 Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)Caroline N. Koç İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 30/03/2016 Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)Levent Çakıroğlu İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 25/03/2015 Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)Tamer Haşimoğlu İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 22/03/2011 Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)F. Füsun Akkal Bozok İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 13/03/2018 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/740037 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)M. Sait Tosyalı İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 13/03/2018 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/740037 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)Takashi Hashimoto İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 13/03/2018 Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)Arzu Aslan Kesimer İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 14/12/2011 Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe3. MENFAAT SAHİPLERİ3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket PolitikasıKurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adıYatırımcı İlişkileri / Kurum Kimliği ve Yönetimi / Kurumsal Yönetim ve Politikalar / Çalışanlara Yönelik Tazminat PolitikasıÇalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısıHak ihlali konusunda yıllık izin/kıdem vb. işçi alacaklarına ilişkin kesinleşen dava sayısı 7'dir.İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanıDenetim Grup Yöneticisi ve İç Denetim Süreç YöneticisiŞirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileriŞirket çalışanları intranet üzerinden ihbar mekanizmasına erişim sağlayabilmektedir. Ek olarak çalışanlarımız ve paydaşlarımız Koç Holding ihbar hattı üzerinden de ihbarda bulunabilirler.3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının DesteklenmesiKurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adıYatırımcı İlişkileri / Kurum Kimliği ve Yönetimi / Kurumsal Yönetim ve Politikalar / Kurumsal Yönetim İlkeleriÇalışanların temsil edildiği yönetim organlarıŞirketimizde, gerek sendikalı ve gerekse sendikasız olarak çalışan arkadaşlarımız çeşitli yöntemlerle yönetime katılmaktadır. Şirketimizde her yıl uygulanan Çalışan Bağlılığı Araştırması ile her çalışma arkadaşımızın görüşleri anketteki açık uçlu yanıtlar şeklinde anonim olarak alınarak değerlendirilmektedir. Ayrıca, şirketimizde yapılan muhtelif iletişim toplantıları ile hem şirket ile ilgili bilgiler çalışanlar ile paylaşılmakta hem de çalışma arkadaşlarımızın yorumları, görüşleri alınmaktadır.3.3. Şirketin İnsan Kaynakları PolitikasıKilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolüKilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı bulunmaktadır. Halefiyet planı aynı zamanda yönetim kurulu üyesi olan genel müdür onayından sonra bir diğer yönetim kurulu üyesinin onayına da sunulmaktadır.Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özetiYatırımcı İlişkileri / Sürdürülebilirlik / ÇalışanlarımızPay edindirme planı bulunup bulunmadığıPay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özetiYatırımcı İlişkileri / Sürdürülebilirlik / Çalışanlarımızİş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısıBulunmamaktadır.3.5. Etik Kurallar ve Sosyal SorumlulukKurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adıYatırımcı İlişkileri / Sürdürülebilirlik / Tat Gıda Etik KurallarKurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemlerYatırımcı İlişkileri / Sürdürülebilirlikİrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemlerYatırımcı İlişkileri / Sürdürülebilirlik / Tat Gıda Etik Kurallarİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK2.1. Kurumsal İnternet SitesiKurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adlarıYatırımcı İlişkileriKurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm%5'ten yüksek paya sahip gerçek kişi hissedar bulunmamaktadır. Şirketimizin internet sitesinde Yatırımcı İlişkileri / Kurum Kimliği ve Yönetimi / Ortaklık Yapısı bölümünde yer almaktadır.Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı dillerTürkçe / İngilizce2.2. Faaliyet Raporu2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adlarıa) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adıBölüm V / Yönetim Kurulu / 5.1. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu, Bağımsızlık beyanları ise faaliyet raporunda 32'inci ve 33'üncü sayfada yer almaktadır.b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adıBölüm V / Yönetim Kurulu / 5.1. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumuc) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adıBölüm V / Yönetim Kurulu /5.1. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumuç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adıŞirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyebilecek mevzuat değişikliği bulunmamaktadır.d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adıHukuki Açıklamalar / Diğer Hukuki Açıklamalare) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adıHukuki Açıklamalar / Diğer Hukuki Açıklamalarf) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adıSermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştirak bulunmamaktadır.g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adıBölüm IV / Menfaat Sahipleri / 4.4. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumlulukİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-II4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının ŞekliRaporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı2019 yılı içerisinde tüm kararlar T.T.K.’nın 390’ıncı maddesinde belirlenen prosedüre uygun olarak elden dolaştırma yoluyla, tüm üyelerin katılımıyla alınmıştır.Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı% 100Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığıHayır (No)Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğuBu yönde bir belirleme bulunmamaktadır.Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu topla