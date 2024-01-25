***TATGD*** TAT GIDA SANAYİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
25.01.2024 14:06
***TATGD*** TAT GIDA SANAYİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )
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Türkçe
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25/01/2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
25/01/2024
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
25/01/2025
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
28/12/2023
Açıklama
Şirketimiz, kurumsal yönetim derecelendirme notunun yenilenmesi amacıyla, Türkiye'de Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyum derecelendirmesi yapmak üzere faaliyet izni bulunan "SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş." ile, 25 Ocak 2024 tarihinde 1 derecelendirme dönemi için sözleşme imzalamıştır.
Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242717
BIST