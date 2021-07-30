***TATGD*** TAT GIDA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TATGD*** TAT GIDA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Genel Müdürü Sayın Oğuz Aldemir'in 30 Temmuz 2021 tarihi itibarı ile Şirketimizden kendi isteğiyle ayrılması nedeniyle boşalan Genel Müdürlük görevine 16 Ağustos 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Sayın Evren Albaş'ın atanmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/953496BIST