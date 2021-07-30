***TATGD*** TAT GIDA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.07.2021 19:16
***TATGD*** TAT GIDA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Şirketimiz Genel Müdürü Sayın Oğuz Aldemir'in 30 Temmuz 2021 tarihi itibarı ile Şirketimizden kendi isteğiyle ayrılması nedeniyle boşalan Genel Müdürlük görevine 16 Ağustos 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Sayın Evren Albaş'ın atanmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/953496
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|
|GARAN
|8,52
|1.538.909.221
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|
|KRDMD
|7,85
|742.757.798
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