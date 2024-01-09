***TATGD*** TAT GIDA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TATGD*** TAT GIDA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz pay sahibi Koç Holding ve diğer Koç Topluluğu üyeleri ile Tat Gıda paylarına yönelik Pay Alım Satım Sözleşmesi imzalayan Memişoğlu Tarım Ürünleri Ticaret Limited Şirketi tarafından gönderilen açıklama ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1237522BIST