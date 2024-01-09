***TATGD*** TAT GIDA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.01.2024 21:52
***TATGD*** TAT GIDA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz pay sahibi Koç Holding ve diğer Koç Topluluğu üyeleri ile Tat Gıda paylarına yönelik Pay Alım Satım Sözleşmesi imzalayan Memişoğlu Tarım Ürünleri Ticaret Limited Şirketi tarafından gönderilen açıklama ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1237522
BIST
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18:057.736
En Düşük
|Değişim
|: -1,06%
|| -82,63
|Açılış
|: 7.860
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|Önceki Kapanış
|: 7.819
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7.697
En Yüksek
7.875
18:0529,9301
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0055
|Açılış
|: 29,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 29,9500
|
29,9529
En Düşük
29,8710
18:0532,8063
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0689
|Açılış
|: 32,7500
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|Önceki Kapanış
|: 32,7500
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32,8063
En Düşük
32,6949
18:051.953,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 1,13
|Açılış
|: 1.953,09
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|Önceki Kapanış
|: 1.952,10
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1.953,56
En Düşük
1.949,78
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IHLGM
|1,54
|30.219.482
|% 10,00
|
|MARKA
|42,90
|17.701.387
|% 10,00
|
|GARFA
|95,25
|217.302.910
|% 9,99
|
|YEOTK
|223,80
|1.415.486.959
|% 9,98
|
|KBORU
|56,80
|410.807.999
|% 9,97
|
|BAGFS
|30,00
|147.149.658
|% -9,96
|
|KRTEK
|30,00
|41.818.143
|% -7,81
|
|FLAP
|11,26
|172.809.266
|% -7,33
|
|ACSEL
|119,50
|68.024.853
|% -7,00
|
|EDATA
|18,10
|52.924.397
|% -6,46
|
|THYAO
|242,90
|11.352.141.563
|% 0,12
|
|ISCTR
|25,14
|7.947.045.733
|% -0,63
|
|YKBNK
|22,42
|7.626.994.557
|% 1,91
|
|AKBNK
|39,84
|6.302.268.064
|% -1,48
|
|GARAN
|62,60
|3.771.511.512
|% 0,81
|
|YKBNK
|22,42
|7.626.994.557
|% 1,91
|
|ISCTR
|25,14
|7.947.045.733
|% -0,63
|
|EKGYO
|8,13
|2.409.097.844
|% 2,39
|
|HLGYO
|2,54
|545.546.466
|% 4,10
|
|VAKBN
|15,25
|2.968.981.036
|% 2,35
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,9226
|29,9301
|% 0,02
|
|Euro
|32,6930
|32,8063
|% 0,21
|
|Sterlin
|37,9161
|38,1063
|% 0,03
|
|Frank
|34,9615
|35,1721
|% -0,02
|
|Riyal
|7,9552
|7,9951
|% -0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,95
|22,99
|% 0,66
|
|Platin
|932,97
|937,32
|% 0,66
|
|Paladyum
|978,56
|985,75
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,53
|77,53
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.029,69
|2.030,08
|% 0,66
|