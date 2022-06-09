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***TATGD*** TAT GIDA SANAYİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

09.06.2022 18:31
***TATGD*** TAT GIDA SANAYİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren


***TATGD*** TAT GIDA SANAYİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Tahvil İhracının Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Satışın Tamamlanması

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 15.06.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 200.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 50.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 20.06.2023
Vade (Gün Sayısı) 375
Faiz Oranı Türü Sabit
Faiz Oranı - Dönemsel (%) -
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 30
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 29,89
Satış Şekli Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSTATK62313
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 09.06.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 09.06.2022
Vade Başlangıç Tarihi 10.06.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 50.000.000
Kupon Sayısı 1

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 20.06.2023 19.06.2023 20.06.2023
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 20.06.2023 19.06.2023 20.06.2023

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR Eurasia Rating A.Ş. AA+ 27.12.2021 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.07.2021 tarih ve 36/1059 sayılı kararıyla uygun görülen ihraç limiti kapsamında, Şirketimizin yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 375 gün vadeli, vade sonunda yıllık %30 sabit faizli kupon ödemeli, 20.06.2023 itfa tarihli, TRSTATK62313 ISIN kodlu tahvil için gerçekleştirilen talep toplama işlemi sonucunda, ihraç tutarı toplam 50.000.000 TL olarak kesinleşmiş ve satış işlemi 09.06.2022 tarihinde tamamlanmıştır. İşlemin takası 10.06.2022 tarihinde gerçekleşecektir. İşleme Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılık etmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036577


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Cumhuriyet 6.662 6.763 -131,00  
Tam 6.619 6.793 -135,93  
Yarım 3.199 3.286 -65,75  
Çeyrek 1.605 1.643 -32,88  
Gümüş.Ons 21,93 21,96 0,25  
Gümüş Gr. 12,06 12,07 0,10  
B. Petrol 122 122 -1,30  
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