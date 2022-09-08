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***TATGD*** TAT GIDA SANAYİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

08.09.2022 09:19
***TATGD*** TAT GIDA SANAYİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren


***TATGD*** TAT GIDA SANAYİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Finansman Bonosu İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Talep Toplama

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 27.07.2022

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 1.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi 18.08.2022

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 06.06.2023
Vade (Gün Sayısı) 270
Faiz Oranı Türü Sabit
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 20,3425
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 27,50
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 28,4442
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Ödeme Türü TL Ödemeli
Kupon Sayısı 1
Döviz Cinsi TRY
Kupon Ödeme Sıklığı Tek Kupon

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 06.06.2023 05.06.2023 06.06.2023
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 06.06.2023 05.06.2023 06.06.2023

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR Eurasia Rating A.Ş, AA+ 27.12.2021 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.08.2022 tarih ve 44/1226 sayılı kararıyla uygun görülen ihraç limiti kapsamında, Şirketimizin yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 270 gün vadeli, vade sonunda yıllık %27,5 sabit faizli kupon ödemeli, 50 milyon TL başlangıç tutarlı (yatırımcı talebine göre artırılabilir) finansman bonosu ihracına ilişkin talep toplama işleminin 08.09.2022 tarihinde, takasının ise 09.09.2022 tarihinde gerçekleşmesi planlanmaktadır. İşleme Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. aracılık edecektir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061296


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GARAN 26,18 2.822.376.529 % 10,00  
HALKB 13,76 1.378.324.899 % 9,99  
GRNYO 4,96 2.616.390 % 9,98  
VAKBN 12,95 259.772.123 % 9,93  
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Riyal 4,8393 4,8635 % 0,07  
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13:33 Alış Satış %  
Altın Ons 1.729 1.729 20,37  
Altın Gr. 1.013 1.013 11,19  
Cumhuriyet 6.764 6.866 36,00  
Tam 6.796 6.866 37,00  
Yarım 3.311 3.351 13,00  
Çeyrek 1.661 1.677 8,00  
Gümüş.Ons 18,79 18,81 0,27  
Gümüş Gr. 11,01 11,03 0,15  
B. Petrol 90,58 90,58 1,43  
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