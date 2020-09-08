***TATGD*** TAT GIDA SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***TATGD*** TAT GIDA SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviSEMAHAT SEVİM ARSEL Kadın Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 20.03.2009 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanı Koç Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi-Koç Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyelikleri Evet 1.04 - Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır -MUSTAFA RAHMİ KOÇ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İş Adamı / İş Kadını 20.03.2009 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkan Vekili Koç Holding A.Ş. Şeref Başkanı-Koç Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyelikleri Evet 0.9 - Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır -CAROLİNE NİCOLE KOÇ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 30.03.2016 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Koç Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi-Koç Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyelikleri Evet 0.09 - Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır -MEHMET ÖMER KOÇ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 20.03.2009 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Koç Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı-Koç Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyelikleri Evet - Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır -YILDIRIM ALİ KOÇ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 20.03.2009 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Koç Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili-Koç Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyelikleri Evet 0.35 - Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır -LEVENT ÇAKIROĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 25.03.2015 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Koç Holding A.Ş. CEO-Koç Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi-Koç Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyelikleri Evet - Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi-ÜyeİBRAHİM TAMER HAŞİMOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 22.03.2011 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanı Koç Holding A.Ş. Turizm, Gıda ve Perakende Grubu Başkanı-Koç Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyelikleri Evet - Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır Risk Yönetim Komitesi-ÜyeARZU ASLAN KESİMER Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 14.12.2011 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Koç Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyelikleri Evet - Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -FATMA FÜSUN AKKAL BOZOK Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 13.03.2018 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Akiş GYO Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi-Bizim Toptan, Ford Otosan, İzocam Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Evet 0 0 Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/740037 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı-Denetimden Sorumlu Komite BaşkanıM. SAİT TOSYALI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 13.03.2018 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi TEGV Genel Müdürü, Sağlık ve Eğitim Vakfı Mütevelli Heyet Üyesi, Yapı Kredi Koray Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Evet 0 0 Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/740037 Değerlendirildi Hayır Risk Yönetim Komitesi Başkanı-Denetimden Sorumlu Komite ÜyesiTAKASHI HASHIMOTO Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 13.03.2018 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Kagome Co.Ltd. İcra Kurulu Üyesi, Üretim ve Satınalma Bölüm Müdürü Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır -Yönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerBAŞAK TEKİN ÖZDEN Mali İşler ve Finans Gn.Md.Yard. Üst Düzey Yönetici Mali İşler ve Finans Gn.Md.Yard. -Hakan Turan Üretim Gn.Md.Yard. Üst Düzey Yönetici Üretim Gn.Md.Yard. -Sertaç Erenmemişoğlu İnsan Kaynakları Direktörü Üst Düzey Yönetici İnsan Kaynakları Direktörü -KATARZYNA ÖZGEN Pazarlama ve Ticaret Gn. Md.Yard. Üst Düzey Yönetici Pazarlama ve Ticaret Gn. Md.Yard. -OĞUZ ALDEMİR Genel Müdür Üst Düzey Yönetici - -http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873992BIST