***TATGD*** TAT GIDA SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
21.06.2021 18:28
***TATGD*** TAT GIDA SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Başak Tekin Özden YİB Yöneticisi/Mali İşler ve Finans Gn.Md.Yard. 01.02.2019 0216 430 00 00 basak.tekin@tat.com.tr - -
Banu Çamlıtepe YİB Görevlisi/Yatarımcı İlişkileri Yöneticisi 21.06.2021 0216 430 00 00 banu.camlitepe@tat.com.tr SPK Faaliyetleri İleri Düzey - Kurumsal Yönetim Derecelendirme 203041-701087
Sertaç Semiz YİB Görevlisi/Finansman ve Risk Yöneticisi 03.11.2014 0216 430 00 00 sertac.semiz@tat.com.tr SPK Faaliyetleri İleri Düzey - Kurumsal Yönetim Derecelendirme 203510 - 702401
Hikmet İn YİB Görevlisi/Satış ve Ticari Muhasebe Yöneticisi 01.07.2014 0216 430 00 00 hikmet.in@tat.com.tr - -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943444
BIST
18:051.399
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 7,46
|Açılış
|: 1.388
|
|Önceki Kapanış
|: 1.391
|
1.399
En Düşük
1.378
18:058,7710
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0337
|Açılış
|: 8,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7320
|
8,7955
En Düşük
8,7218
18:0510,4536
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,0858
|Açılış
|: 10,4250
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3500
|
10,4679
En Düşük
10,3648
18:05503,06
En Yüksek
|Değişim
|: 1,49%
|| 7,38
|Açılış
|: 503,06
|
|Önceki Kapanış
|: 495,67
|
504,53
En Düşük
496,09
BIST En Aktif Hisseler18:05
|POLTK
|372,90
|12.546.890
|% 10,00
|
|YAYLA
|4,29
|20.152.919
|% 10,00
|
|BOBET
|6,27
|559.432.431
|% 10,00
|
|EUKYO
|8,69
|15.386.616
|% 10,00
|
|OZBAL
|10,12
|8.006.600
|% 10,00
|
|TRILC
|30,78
|171.153.918
|% -10,00
|
|METUR
|6,39
|63.966.332
|% -10,00
|
|BERA
|15,24
|192.962.157
|% -9,98
|
|UZERB
|40,76
|842.825
|% -9,98
|
|DENGE
|3,31
|792.160
|% -9,81
|
|THYAO
|14,59
|1.473.232.211
|% 0,34
|
|GARAN
|8,19
|1.026.439.010
|% 0,37
|
|EKGYO
|2,13
|801.580.996
|% 3,40
|
|EREGL
|18,19
|615.119.324
|% 2,25
|
|BOBET
|6,27
|559.432.431
|% 10,00
|
|EKGYO
|2,13
|801.580.996
|% 3,40
|
|YKBNK
|2,16
|375.934.010
|% 0,47
|
|GARAN
|8,19
|1.026.439.010
|% 0,37
|
|THYAO
|14,59
|1.473.232.211
|% 0,34
|
|BOBET
|6,27
|559.432.431
|% 10,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7688
|8,7710
|% 0,39
|
|Euro
|10,4491
|10,4536
|% 0,83
|
|Sterlin
|12,1636
|12,2246
|% 1,12
|
|Frank
|9,5059
|9,5632
|% 0,80
|
|Riyal
|2,3307
|2,3424
|% 0,34
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.784
|1.784
|19,80
|
|Altın Gr.
|503
|503
|7,42
|
|Cumhuriyet
|3.322
|3.372
|28,00
|
|Tam
|3.306
|3.389
|28,48
|
|Yarım
|1.598
|1.639
|13,78
|
|Çeyrek
|801
|820
|6,89
|
|Gümüş.Ons
|25,98
|26,00
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|7,32
|7,33
|0,08
|
|B. Petrol
|74,44
|74,44
|0,93
|