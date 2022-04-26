***TATGD*** TAT GIDA SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***TATGD*** TAT GIDA SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviSEMAHAT SEVİM ARSEL Kadın Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 20.03.2009 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanı Koç Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi-Koç Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyelikleri Evet 1.04 - Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır -MUSTAFA RAHMİ KOÇ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İş Adamı / İş Kadını 20.03.2009 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkan Vekili Koç Holding A.Ş. Şeref Başkanı-Koç Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyelikleri Evet 0.9 - Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır -CAROLİNE NİCOLE KOÇ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 30.03.2016 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Koç Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi-Koç Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyelikleri Evet 0.09 - Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır Risk Yönetim Komitesi ÜyesiMEHMET ÖMER KOÇ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 20.03.2009 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Koç Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı-Koç Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyelikleri Evet - Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır -YILDIRIM ALİ KOÇ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 20.03.2009 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Koç Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili-Koç Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyelikleri Evet 0.35 - Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır -FATMA FÜSUN AKKAL BOZOK Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 13.03.2018 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Akiş GYO, Bizim Toptan ve Ford Otosan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Evet 0 - Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003300 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı-Denetimden Sorumlu Komite BaşkanıM. SAİT TOSYALI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 13.03.2018 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi TEGV Genel Müdürü, Sağlık ve Eğitim Vakfı Mütevelli Heyet Üyesi Evet 0 - Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003300 Değerlendirildi Hayır Risk Yönetim Komitesi Başkanı-Denetimden Sorumlu Komite ÜyesiTAKASHI HASHIMOTO Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 13.03.2018 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Kagome Co.Ltd. İcra Kurulu Üyesi, Üretim ve Satınalma Bölüm Müdürü Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır -NESLİHAN TONBUL Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 19.03.2021 İcrada Görevli Değil - Tofaş A.Ş., Petkim A.Ş., Alarko Holding A.Ş., Vakıfbank International yönetim kurulu üyesi Evet 0 - Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003300 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024048BIST