***TATGD*** TAT GIDA SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
02.10.2023 22:59
***TATGD*** TAT GIDA SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi
Sermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon Kullanıcısı
Tahvil 620000000 TRY Yurtiçi 24.02.2023 05.03.2025 Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış -
Tahvil 116350000 TRY Yurtiçi 12.05.2023 17.05.2024 Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış -
Bono 200000000 TRY Yurtiçi 13.07.2023 17.04.2024 Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış -
Bono 350000000 TRY Yurtiçi 11.09.2023 11.03.2024 Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış -
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
EVREN ALBAŞ Genel Müdür Üst Düzey Yönetici Genel Müdür -
BAŞAK TEKİN ÖZDEN Mali İşler ve Finans Gn.Md.Yard. Üst Düzey Yönetici Mali İşler ve Finans Gn.Md.Yard. -
Hakan Turan Ticaret ve Operasyon Gn.Md.Yard. Üst Düzey Yönetici Üretim Gn.Md.Yard. -
TÜLAY DEMİR İnsan Kaynakları Direktörü Üst Düzey Yönetici İnsan Kaynakları Direktörü -
ESRA SÜZME Pazarlama Gn.Md.Yard. Üst Düzey Yönetici Pazarlama Gn.Md.Yard. -
AHMET BOZ İşletmeler, Ar-Ge ve Teknoloji Gn.Md.Yard. Üst Düzey Yönetici İşletmeler, Ar-Ge ve Teknoloji Grup Direktörü -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198823
BIST