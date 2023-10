***TATGD*** TAT GIDA SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***TATGD*** TAT GIDA SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları BilgileriOrtaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin BilgiSermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon KullanıcısıTahvil 620000000 TRY Yurtiçi 24.02.2023 05.03.2025 Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış -Tahvil 116350000 TRY Yurtiçi 12.05.2023 17.05.2024 Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış -Bono 200000000 TRY Yurtiçi 13.07.2023 17.04.2024 Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış -Bono 350000000 TRY Yurtiçi 11.09.2023 11.03.2024 Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış -Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerEVREN ALBAŞ Genel Müdür Üst Düzey Yönetici Genel Müdür -BAŞAK TEKİN ÖZDEN Mali İşler ve Finans Gn.Md.Yard. Üst Düzey Yönetici Mali İşler ve Finans Gn.Md.Yard. -Hakan Turan Ticaret ve Operasyon Gn.Md.Yard. Üst Düzey Yönetici Üretim Gn.Md.Yard. -TÜLAY DEMİR İnsan Kaynakları Direktörü Üst Düzey Yönetici İnsan Kaynakları Direktörü -ESRA SÜZME Pazarlama Gn.Md.Yard. Üst Düzey Yönetici Pazarlama Gn.Md.Yard. -AHMET BOZ İşletmeler, Ar-Ge ve Teknoloji Gn.Md.Yard. Üst Düzey Yönetici İşletmeler, Ar-Ge ve Teknoloji Grup Direktörü -http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198823BIST