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***TATGD*** TAT GIDA SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

31.01.2024 08:46
***TATGD*** TAT GIDA SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***TATGD*** TAT GIDA SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1244038


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BIST USD EURO ALTIN
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Önceki Kapanış :  8.474  
En Düşük
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imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
CATES 88,00 583.608.274 % 10,00  
BYDNR 32,78 119.159.981 % 10,00  
BURVA 115,50 52.146.716 % 10,00  
MRSHL 2.002,00 348.717.848 % 10,00  
MIPAZ 78,10 44.400.548 % 10,00  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 30,3589 30,3696 % 0,06  
Euro 32,8668 32,8776 % -0,19  
Sterlin 38,3760 38,5685 % -0,09  
Frank 35,0439 35,2550 % -0,08  
Riyal 8,0718 8,1123 % 0,04  
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18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 23,06 23,09 % 0,66  
Platin 922,43 924,28 % 0,66  
Paladyum 978,30 982,58 % 0,66  
Brent Pet. 82,32 82,32 % 0,66  
Altın Ons 2.035,26 2.035,64 % 0,66  
Seans Raporu 18:05
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