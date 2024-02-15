***TATGD*** TAT GIDA SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***TATGD*** TAT GIDA SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoBaşak Tekin Özden YİB Yöneticisi/Mali İşler ve Finans Gn.Md.Yard. 01.02.2019 0216 430 00 00 basak.tekin@tat.com.tr - -Sertaç Semiz YİB Görevlisi/Finansman ve Mali İşler Grup Müdürü 03.11.2014 0216 430 00 00 sertac.semiz@tat.com.tr - -Hikmet İn YİB Görevlisi/Satış ve Ticari Muhasebe Müdürü 01.07.2014 0216 430 00 00 hikmet.in@tat.com.tr - -http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249885BIST