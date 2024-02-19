***TATGD*** TAT GIDA SANAYİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***TATGD*** TAT GIDA SANAYİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu, Caroline Nicole Koç'un yönetim kurulu üyeliğinden istifası ile boşalan Risk Yönetimi Komitesi Üyeliğine Tuncer Memiş'in seçilmesine karar vermiştir.İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1250605BIST