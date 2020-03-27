***TAVHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.03.2020 16:03
***TAVHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TAVHL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832894
BIST
18:0088.323
En Yüksek
|Değişim
|: -3,50%
|| -3.204,73
|Açılış
|: 91.834
|
|Önceki Kapanış
|: 91.528
|
92.299
En Düşük
88.230
18:006,4511
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,0556
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
6,4713
En Düşük
6,3903
18:007,1116
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0518
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
7,1240
En Düşük
7,0479
18:00336,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 1,43
|Açılış
|: 336,97
|
|Önceki Kapanış
|: 335,50
|
338,72
En Düşük
333,90
BIST En Aktif Hisseler
|PGSUS
|34,54
|374.710.712
|% 10,00
|
|SASA
|7,26
|219.188.355
|% 10,00
|
|BNTAS
|2,42
|47.233.667
|% 10,00
|
|TUCLK
|3,30
|22.016.332
|% 10,00
|
|COSMO
|2,20
|43.883
|% 10,00
|
|MPARK
|13,77
|50.606.126
|% -10,00
|
|RTALB
|5,76
|6.546.327
|% -9,86
|
|BRKSN
|2,67
|13.651.480
|% -9,80
|
|GLRYH
|2,40
|4.815.130
|% -9,77
|
|MTRYO
|4,27
|2.461.330
|% -9,73
|
|THYAO
|8,88
|1.557.228.675
|% -4,00
|
|GARAN
|7,87
|943.932.115
|% -0,88
|
|ASELS
|23,04
|729.607.367
|% -5,03
|
|ECILC
|5,10
|637.239.732
|% 5,15
|
|PGSUS
|34,54
|374.710.712
|% 10,00
|
|IHLGM
|0,92
|174.068.822
|% 9,52
|
|THYAO
|8,88
|1.557.228.675
|% -4,00
|
|IHLAS
|0,48
|76.431.406
|% 4,35
|
|ODAS
|1,28
|188.710.533
|% -3,76
|
|YKBNK
|1,88
|245.587.889
|% -3,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9009
|7,9406
|% 1,53
|
|Frank
|6,6836
|6,7239
|% 1,06
|
|Riyal
|1,7111
|1,7197
|% 0,77
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.621
|1.625
|-6,61
|
|Altın Gr.
|336
|337
|1,05
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,35
|14,40
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|2,97
|2,98
|0,02
|
|B. Petrol
|24,81
|24,81
|-1,53
|