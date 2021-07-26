***TAVHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.07.2021 11:09
***TAVHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TAVHL]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TAVHL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951716
BIST
12:351.350
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -1,71
|Açılış
|: 1.356
|
|Önceki Kapanış
|: 1.352
|
1.363
En Düşük
1.346
12:358,5920
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0436
|Açılış
|: 8,5780
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5850
|
8,6278
En Düşük
8,5430
12:3510,1430
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,0754
|Açılış
|: 10,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0950
|
10,1777
En Düşük
10,0523
12:35499,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 3,85
|Açılış
|: 499,32
|
|Önceki Kapanış
|: 495,47
|
501,55
En Düşük
494,22
BIST En Aktif Hisseler12:35
|EDIP
|5,06
|17.606.443
|% 10,00
|
|YAYLA
|4,87
|40.661.280
|% 9,93
|
|AVHOL
|5,25
|5.501.903
|% 9,83
|
|HURGZ
|1,57
|24.188.136
|% 9,79
|
|KUYAS
|2,36
|22.137.096
|% 9,77
|
|FADE
|14,54
|33.011.455
|% -13,09
|
|KUTPO
|50,55
|39.391.873
|% -6,99
|
|QNBFB
|38,12
|21.347
|% -5,88
|
|VBTYZ
|16,47
|111.471.323
|% -5,62
|
|ALCAR
|299,30
|36.317.159
|% -5,10
|
|GARAN
|8,09
|599.414.967
|% -2,18
|
|KRDMD
|7,41
|350.477.081
|% 2,07
|
|PETKM
|5,41
|329.600.841
|% 2,08
|
|SASA
|30,24
|313.295.860
|% 1,14
|
|THYAO
|12,39
|303.614.681
|% -2,67
|
|GARAN
|8,09
|599.414.967
|% -2,18
|
|EKGYO
|1,79
|111.457.994
|% 0,00
|
|PETKM
|5,41
|329.600.841
|% 2,08
|
|KRDMD
|7,41
|350.477.081
|% 2,07
|
|YKBNK
|2,25
|98.644.865
|% -0,88
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5900
|8,5920
|% 0,51
|
|Euro
|10,1141
|10,1430
|% 0,75
|
|Sterlin
|11,8080
|11,8673
|% 0,75
|
|Frank
|9,3181
|9,3742
|% 0,64
|
|Riyal
|2,2830
|2,2945
|% 0,48
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.808
|5,92
|
|Altın Gr.
|499
|499
|3,85
|
|Cumhuriyet
|3.309
|3.359
|12,00
|
|Tam
|3.291
|3.374
|7,06
|
|Yarım
|1.591
|1.632
|3,41
|
|Çeyrek
|798
|816
|1,71
|
|Gümüş.Ons
|25,38
|25,43
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|7,01
|7,02
|0,09
|
|B. Petrol
|73,13
|73,13
|-0,31
|