***TAVHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.11.2021 15:45
***TAVHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TAVHL]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TAVHL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978748
BIST
16:191.732
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -4,49
|Açılış
|: 1.749
|
|Önceki Kapanış
|: 1.737
|
1.759
En Düşük
1.728
16:1911,0967
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0607
|Açılış
|: 11,0850
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1000
|
11,1881
En Düşük
10,8299
16:1912,5322
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0324
|Açılış
|: 12,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 12,5800
|
12,6953
En Düşük
12,3010
16:19665,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 4,61
|Açılış
|: 665,10
|
|Önceki Kapanış
|: 660,50
|
670,01
En Düşük
647,01
BIST En Aktif Hisseler16:19
|DURDO
|15,84
|35.793.189
|% 10,00
|
|FRIGO
|2,86
|31.570.069
|% 10,00
|
|TETMT
|209,50
|9.403.094
|% 9,97
|
|DOBUR
|180,90
|30.856.113
|% 9,97
|
|PRKAB
|49,22
|66.832.715
|% 9,96
|
|MERCN
|12,35
|96.286.411
|% -9,99
|
|BASGZ
|14,05
|426.329.121
|% -9,41
|
|PGSUS
|93,25
|351.013.690
|% -7,67
|
|DOCO
|941,00
|51.020.788
|% -7,35
|
|TAVHL
|28,18
|237.615.982
|% -5,12
|
|THYAO
|17,12
|2.082.689.947
|% -4,89
|
|KRDMD
|8,22
|2.010.360.392
|% 4,85
|
|GARAN
|12,16
|1.511.712.625
|% -0,65
|
|YKBNK
|3,54
|1.320.617.782
|% -1,67
|
|SISE
|11,15
|1.163.892.703
|% 0,36
|
|YKBNK
|3,54
|1.320.617.782
|% -1,67
|
|KRDMD
|8,22
|2.010.360.392
|% 4,85
|
|ODAS
|1,59
|323.417.738
|% 2,58
|
|TSKB
|1,54
|251.394.715
|% -2,53
|
|DOHOL
|3,07
|479.423.598
|% 4,42
|
|16:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,0839
|11,0967
|% 0,55
|
|Euro
|12,5150
|12,5322
|% -0,26
|
|Sterlin
|14,8781
|14,9527
|% 0,13
|
|Frank
|11,9230
|11,9949
|% 0,34
|
|Riyal
|2,9534
|2,9683
|% 0,65
|
|16:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.864
|1.864
|3,11
|
|Altın Gr.
|665
|665
|4,34
|
|Cumhuriyet
|4.381
|4.447
|-5,00
|
|Tam
|4.365
|4.477
|-8,07
|
|Yarım
|2.110
|2.166
|-3,91
|
|Çeyrek
|1.058
|1.083
|-1,95
|
|Gümüş.Ons
|24,81
|24,83
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|8,83
|8,84
|0,02
|
|B. Petrol
|78,44
|78,44
|-2,80
|