***TAVHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.12.2021 14:10
***TAVHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TAVHL]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TAVHL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/985659
BIST
13:581.803
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -1,33
|Açılış
|: 1.835
|
|Önceki Kapanış
|: 1.804
|
1.849
En Düşük
1.785
13:5810,9983
En Yüksek
|Değişim
|: -9,78%
|| -1,1916
|Açılış
|: 11,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 12,6800
|
12,2516
En Düşük
10,9632
13:5812,4898
En Yüksek
|Değişim
|: -9,76%
|| -1,3503
|Açılış
|: 12,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 14,2500
|
14,6486
En Düşük
12,4424
13:58651,06
En Yüksek
|Değişim
|: -8,02%
|| -56,74
|Açılış
|: 648,55
|
|Önceki Kapanış
|: 707,80
|
710,84
En Düşük
648,55
BIST En Aktif Hisseler13:56
|PENTA
|359,70
|28.808.838
|% 10,00
|
|TETMT
|379,20
|8.850.637
|% 9,98
|
|GLCVY
|12,26
|11.597.314
|% 9,96
|
|RALYH
|14,15
|4.188.329
|% 9,86
|
|UFUK
|20,96
|44.721
|% 9,80
|
|DZGYO
|2,34
|84.123.470
|% -10,00
|
|DOCO
|1.027,20
|45.131.874
|% -10,00
|
|DOBUR
|79,95
|1.198.131
|% -9,97
|
|PRKAB
|44,94
|9.888.877
|% -9,94
|
|NIBAS
|10,88
|6.781.004
|% -9,93
|
|GARAN
|11,88
|2.194.365.914
|% 0,00
|
|SISE
|13,04
|1.550.771.193
|% -1,81
|
|EREGL
|25,68
|1.288.101.214
|% 0,94
|
|KRDMD
|9,09
|1.035.114.909
|% -2,26
|
|TUPRS
|146,20
|966.036.537
|% -2,34
|
|YKBNK
|3,54
|670.422.505
|% 1,72
|
|GARAN
|11,88
|2.194.365.914
|% 0,00
|
|SISE
|13,04
|1.550.771.193
|% -1,81
|
|KRDMD
|9,09
|1.035.114.909
|% -2,26
|
|ODAS
|1,40
|156.247.678
|% 2,19
|
|13:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,0136
|11,0707
|% -9,18
|
|Euro
|12,5031
|12,5723
|% -9,16
|
|Sterlin
|15,0857
|15,1614
|% -7,19
|
|Frank
|12,2106
|12,2842
|% -7,63
|
|Riyal
|2,9929
|3,0079
|% -7,62
|
|13:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.805
|1.806
|0,40
|
|Altın Gr.
|663
|663
|-44,76
|
|Cumhuriyet
|4.444
|4.511
|-394,00
|
|Tam
|4.409
|4.525
|-412,59
|
|Yarım
|2.131
|2.189
|-199,58
|
|Çeyrek
|1.069
|1.095
|-99,79
|
|Gümüş.Ons
|22,82
|22,85
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|8,38
|8,40
|-0,56
|
|B. Petrol
|75,34
|75,34
|0,06
|