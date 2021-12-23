***TAVHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.12.2021 14:35
***TAVHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TAVHL]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TAVHL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/985737
BIST
17:151.803
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,83
|Açılış
|: 1.835
|
|Önceki Kapanış
|: 1.804
|
1.849
En Düşük
1.726
17:1511,4297
En Yüksek
|Değişim
|: -6,24%
|| -0,7602
|Açılış
|: 11,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 12,6800
|
12,2516
En Düşük
10,2360
17:1512,9750
En Yüksek
|Değişim
|: -6,25%
|| -0,8651
|Açılış
|: 12,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,2500
|
14,6486
En Düşük
11,6293
17:15659,06
En Yüksek
|Değişim
|: -6,89%
|| -48,74
|Açılış
|: 659,06
|
|Önceki Kapanış
|: 707,80
|
710,84
En Düşük
594,05
BIST En Aktif Hisseler17:13
|PENTA
|359,70
|32.251.526
|% 10,00
|
|TETMT
|379,20
|13.135.764
|% 9,98
|
|GLCVY
|12,26
|31.413.920
|% 9,96
|
|KUYAS
|4,54
|43.006.628
|% 9,93
|
|RALYH
|14,15
|5.013.982
|% 9,86
|
|DZGYO
|2,34
|84.460.489
|% -10,00
|
|DOCO
|1.027,20
|45.885.839
|% -10,00
|
|EPLAS
|24,30
|16.473.744
|% -10,00
|
|PRKAB
|44,92
|15.253.358
|% -9,98
|
|DOBUR
|79,95
|1.244.502
|% -9,97
|
|GARAN
|11,88
|3.527.314.787
|% 0,00
|
|SISE
|12,97
|2.813.915.069
|% -2,33
|
|EREGL
|25,80
|2.215.445.308
|% 1,42
|
|KRDMD
|9,10
|1.702.734.913
|% -2,15
|
|THYAO
|19,16
|1.698.588.244
|% 1,48
|
|YKBNK
|3,58
|1.565.144.463
|% 2,87
|
|GARAN
|11,88
|3.527.314.787
|% 0,00
|
|SISE
|12,97
|2.813.915.069
|% -2,33
|
|DOHOL
|2,76
|521.661.450
|% -0,72
|
|KRDMD
|9,10
|1.702.734.913
|% -2,15
|
|17:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,3304
|11,4053
|% -6,44
|
|Euro
|12,8589
|12,9273
|% -6,60
|
|Sterlin
|15,1906
|15,2667
|% -6,54
|
|Frank
|12,2982
|12,3723
|% -6,96
|
|Riyal
|3,0206
|3,0357
|% -6,76
|
|17:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.806
|1,23
|
|Altın Gr.
|660
|660
|-47,47
|
|Cumhuriyet
|4.412
|4.479
|-426,00
|
|Tam
|4.326
|4.452
|-486,33
|
|Yarım
|2.091
|2.153
|-235,25
|
|Çeyrek
|1.049
|1.077
|-117,63
|
|Gümüş.Ons
|22,79
|22,84
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|8,33
|8,34
|-0,62
|
|B. Petrol
|75,69
|75,69
|0,41
|
Seans Raporu
17:13
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17:27RNPOL
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17:21
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TAVHL, SISE, TUPRS