***TAVHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.03.2022 14:54
***TAVHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TAVHL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005740
BIST
14:391.971
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 24,66
|Açılış
|: 1.969
|
|Önceki Kapanış
|: 1.946
|
1.994
En Düşük
1.962
14:3913,9303
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0857
|Açılış
|: 13,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8200
|
13,9441
En Düşük
13,7651
14:3915,6198
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0480
|Açılış
|: 15,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4800
|
15,6691
En Düşük
15,4520
14:39859,75
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 9,17
|Açılış
|: 859,75
|
|Önceki Kapanış
|: 850,58
|
863,37
En Düşük
844,05
BIST En Aktif Hisseler14:39
|HUBVC
|9,13
|3.119.630
|% 10,00
|
|ISGYO
|6,05
|186.024.971
|% 10,00
|
|ISBTR
|68.416,70
|1.186.085
|% 10,00
|
|ISATR
|501.982,90
|501.983
|% 10,00
|
|UFUK
|18,31
|489.518
|% 9,97
|
|KARYE
|17,28
|57.785.102
|% -9,95
|
|PKENT
|356,70
|11.652.533
|% -6,53
|
|KAPLM
|45,00
|676.008
|% -4,94
|
|BTCIM
|14,15
|12.646.044
|% -4,39
|
|YBTAS
|19.000,00
|116.500
|% -4,04
|
|THYAO
|25,34
|2.803.504.000
|% -1,09
|
|GARAN
|11,62
|2.321.223.854
|% 4,87
|
|EREGL
|32,78
|2.050.854.499
|% 5,47
|
|KRDMD
|12,02
|1.566.362.400
|% 2,47
|
|YKBNK
|3,67
|1.544.356.375
|% 2,51
|
|YKBNK
|3,67
|1.544.356.375
|% 2,51
|
|GARAN
|11,62
|2.321.223.854
|% 4,87
|
|HUNER
|2,90
|395.847.687
|% 2,11
|
|AKBNK
|7,19
|963.137.818
|% 2,28
|
|KRDMD
|12,02
|1.566.362.400
|% 2,47
|
|14:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,9137
|13,9303
|% 0,62
|
|Euro
|15,5632
|15,6198
|% 0,31
|
|Sterlin
|18,6045
|18,6978
|% 0,39
|
|Frank
|15,1012
|15,1922
|% 0,35
|
|Riyal
|3,6970
|3,7156
|% 0,39
|
|14:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.922
|1.922
|12,10
|
|Altın Gr.
|860
|860
|9,41
|
|Cumhuriyet
|5.716
|5.802
|57,00
|
|Tam
|5.690
|5.834
|58,51
|
|Yarım
|2.750
|2.822
|28,30
|
|Çeyrek
|1.379
|1.411
|14,15
|
|Gümüş.Ons
|24,64
|24,66
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|11,01
|11,02
|0,11
|
|B. Petrol
|102
|102
|4,42
|
Seans Raporu
14:39
daha fazla
-
14:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 26, 08 artarak (% 1.48 ) 1, 787
-
14:54
Tavandan işlem gören hisse senedleri : HUBVC, ISGYO, KONKA, ISBTR, UFUK
-
14:54
ALKA, SANEL, ESCOM değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
14:54
SANFM, ADESE, UZERB değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
14:54
Bu seansda işlem gören 263 hisse senedinden 164 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 69 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 30 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem