***TAVHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.09.2022 10:49
***TAVHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TAVHL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064385
BIST
11:353.252
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -25,77
|Açılış
|: 3.269
|
|Önceki Kapanış
|: 3.278
|
3.296
En Düşük
3.225
11:3518,3280
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0092
|Açılış
|: 18,4250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4200
|
18,3656
En Düşük
18,3024
11:3518,1723
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,0820
|Açılış
|: 18,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3800
|
18,3101
En Düşük
18,1148
11:35984,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 4,38
|Açılış
|: 984,38
|
|Önceki Kapanış
|: 980,01
|
987,04
En Düşük
978,15
BIST En Aktif Hisseler11:33
|ULUSE
|118,80
|9.345.565
|% 10,00
|
|CRDFA
|3,38
|26.653.166
|% 9,74
|
|ATSYH
|151,90
|2.278.348
|% 9,52
|
|ULUFA
|7,16
|32.188.997
|% 9,48
|
|CEMAS
|1,55
|92.974.319
|% 9,15
|
|ISGYO
|12,47
|6.564.794
|% -9,96
|
|ROYAL
|4,40
|1.318.130
|% -9,84
|
|SKBNK
|3,12
|215.954.274
|% -9,83
|
|TSKB
|3,58
|93.797.922
|% -9,82
|
|IHAAS
|61,35
|10.414.364
|% -9,65
|
|THYAO
|69,95
|2.386.339.945
|% -3,45
|
|VAKBN
|8,36
|1.147.781.490
|% -0,83
|
|HALKB
|8,50
|1.009.514.848
|% 1,07
|
|YKBNK
|7,04
|826.257.597
|% -1,68
|
|SASA
|57,90
|802.818.239
|% -1,19
|
|EKGYO
|3,90
|542.150.738
|% -2,74
|
|VAKBN
|8,36
|1.147.781.490
|% -0,83
|
|ZOREN
|3,84
|493.592.870
|% 6,67
|
|HALKB
|8,50
|1.009.514.848
|% 1,07
|
|YKBNK
|7,04
|826.257.597
|% -1,68
|
|11:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,3004
|18,3280
|% 0,05
|
|Euro
|18,1605
|18,1723
|% -0,45
|
|Sterlin
|20,6935
|20,7973
|% -0,39
|
|Frank
|18,8744
|18,9881
|% -0,17
|
|Riyal
|4,8558
|4,8802
|% 0,07
|
|11:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.672
|1.672
|6,65
|
|Altın Gr.
|984
|984
|3,78
|
|Cumhuriyet
|6.645
|6.745
|3,00
|
|Tam
|6.693
|6.795
|20,00
|
|Yarım
|3.261
|3.314
|15,00
|
|Çeyrek
|1.636
|1.658
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|19,39
|19,41
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|11,41
|11,42
|0,07
|
|B. Petrol
|92,82
|92,82
|2,20
|
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