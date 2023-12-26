***TAVHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.12.2023 10:30
***TAVHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TAVHL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TAVHL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1229206
BIST
'
11:317.288
En Düşük
|Değişim
|: 0,32%
|| 23,30
|Açılış
|: 7.303
|
|Önceki Kapanış
|: 7.265
|
7.203
En Yüksek
7.353
11:3129,3390
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,1870
|Açılış
|: 29,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 29,2400
|
29,3820
En Düşük
29,1534
11:3132,3617
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 0,3384
|Açılış
|: 32,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,1000
|
32,5011
En Düşük
32,0232
11:311.946,12
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 19,79
|Açılış
|: 1.946,12
|
|Önceki Kapanış
|: 1.926,33
|
1.949,64
En Düşük
1.924,45
BIST En Aktif Hisseler11:29
|SMRTG
|53,80
|59.025.863
|% 9,98
|
|SANEL
|25,26
|95.811
|% 9,92
|
|FLAP
|9,56
|45.614.547
|% 7,78
|
|HATSN
|45,82
|88.857.618
|% 7,26
|
|PRZMA
|35,08
|15.157.631
|% 7,21
|
|QNBFB
|243,00
|515.160
|% -10,00
|
|MRGYO
|4,14
|75.479.885
|% -10,00
|
|SANFM
|34,74
|17.814.405
|% -10,00
|
|ISGYO
|17,49
|49.762.243
|% -9,98
|
|AZTEK
|90,75
|19.719.692
|% -9,97
|
|THYAO
|229,90
|2.162.924.040
|% 1,64
|
|TUPRS
|141,80
|1.190.282.494
|% 2,01
|
|AKBNK
|37,96
|790.889.683
|% -0,21
|
|ISCTR
|22,54
|756.864.809
|% -0,35
|
|ASELS
|43,68
|739.614.052
|% -1,13
|
|ISCTR
|22,54
|756.864.809
|% -0,35
|
|YKBNK
|19,89
|660.365.093
|% -0,85
|
|EKGYO
|6,88
|188.545.741
|% -0,43
|
|SKBNK
|5,11
|119.284.425
|% -9,88
|
|ODAS
|7,61
|160.904.610
|% 0,79
|
|11:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,2779
|29,3658
|% 0,73
|
|Euro
|32,3488
|32,3666
|% 1,07
|
|Sterlin
|37,1425
|37,3288
|% 0,59
|
|Frank
|34,1124
|34,3179
|% 0,47
|
|Riyal
|7,7956
|7,8347
|% 0,51
|
|11:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,34
|24,38
|% 0,66
|
|Platin
|972,46
|976,44
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.192,18
|1.197,54
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,03
|79,03
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.063,57
|2.063,90
|% 0,66
|
Seans Raporu
11:29
daha fazla
-
11:44HATSN
Yüzde 7.49 oranında artışla 45.92 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 981, 186 adet işlem
-
11:43CEOEM
Yüzde 4.27 oranında artışla 18.30 lira fiyatla işlem gören hissede 492, 354 adet işlem
-
11:42
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GUBRF, ASELS, YKBNK
-
11:42XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 41, 91 artarak (% 0.65 ) 6, 496
-
11:42
Tabandan işlem gören hisse senetleri : GUBRF, AZTEK, SANFM, QNBFB, KRSTL, MRGYO, ISGYO, SKBNK, KUYAS